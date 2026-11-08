Wolff savoure le 9e titre de Mercedes F1 après ’plusieurs saisons’ difficiles

Mercedes F1 est entrée un peu plus dans l’histoire en gagnant ce dimanche à Interlagos son neuvième titre mondial des constructeurs. L’équipe égale ainsi Williams à la troisième place de l’histoire de la Formule 1, juste derrière Ferrari et McLaren, qui en ont gagné respectivement 16 et 10. Toto Wolff n’a pas caché sa joie de voir l’équipe revenir au sommet après plusieurs années difficiles durant lesquelles la concurrence était nettement meilleure.

Le dernier titre des constructeurs remontait en effet à 2021, alors que le titre des pilotes, qui est revenu à Kimi Antonelli, n’avait pas été pour l’équipe depuis 2020 avec Lewis Hamilton, et Wolff est heureux de cela.

"C’est incroyable, on a fait un début de saison très solide, ce qui nous a bien lancés, mais ça a aussi été difficile parfois. Globalement, je suis très fier de toute notre organisation, qui revient au sommet après plusieurs saisons" s’est félicité l’Autrichien.

"Ce n’est pas donné à toutes les équipes de revenir au sommet après cela, et ça montre toutes les personnes incroyables que nous avons dans notre organisation, et c’est génial de pouvoir travailler à leurs côtés."

Alors qu’il avait devant les yeux une image montrant qu’il égalait Frank Williams en tant que directeur d’équipe ayant remporté neuf titres mondiaux à la tête d’une structure, il a reconnu que c’est quelque chose de spécial pour lui.

"Je vois cela, Frank est une icône du sport, et je n’ai jamais pensé que c’était possible. J’avais une relation proche de Frank, et être ici est incroyable. Mais aussi il y a des gens chez nous qui en ont gagné plus que neuf, et c’est génial."