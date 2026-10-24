Évolutions, ambition et fin de la culture Sauber : McNish garde le cap pour Audi F1

Audi F1 est revenue très satisfaite du Grand Prix de Singapour : puisque Nico Hülkenberg a de nouveau inscrit de bons points lors du sprint comme de la course principale (6 unités sur le week-end), confirmant la tendance haussière de l’équipe. Audi a bien la 7e place de Haas F1 dans le viseur (7 points séparent aujourd’hui les deux équipes au classement des constructeurs). Allan McNish, le patron de l’équipe, était présent en conférence de presse, à Singapour, pour faire le point sur les performances ainsi très prometteuses d’Audi.

Si Singapour avait été un bon circuit, Austin s’annonce plus complexe en revanche pour les voitures suisso-allemandes. Nico Hülkenberg a ainsi fini les EL2 en 17e position (après de nouveaux problèmes de fiabilité en EL1). McNish peut-il confirmer que Singapour correspondait mieux aux caractéristiques de la monoplace, notamment parce qu’il sollicite moins l’unité de puissance ?

Eh bien non, l’optimisme est toujours de mise chez Audi !

« Singapour, c’était un très bon week-end pour nous, la première fois que nous marquions des points lors d’une course Sprint, confirmant cela avec de nouveaux points lors de la course principale. C’était une bonne moisson. Ce fut également un regain de confiance après les deux courses à Bakou et Sepang, où la dixième place nous a été retirée dans le dernier tour, ce qui était pour le moins frustrant. Cependant, ce fut un bon rebond, et d’après ce que nous avons vu avec Gaby, bien qu’il ne s’agisse que des EL1, la dynamique se poursuit indéniablement [11e place en EL2, ndlr]. En abordant ce week-end, nous espérons vraiment en faire un bon. »

Il faut dire que de nouveau, l’équipe reçoit quelques évolutions ce week-end. D’ailleurs, l’équipe a procédé à un test aérodynamique en essais libres.

« Oui, nous avons séparé les deux voitures en EL1. Gabriel disposait du nouveau package, qui est certes mineur par rapport à ce que nous avions apporté à Bakou, mais il l’avait. Nico était sur la spécification précédente que nous avions lors des dernières courses. Il était assez clair sur les données et sur les temps au tour qu’il y avait un avantage. Nous avons donc passé les deux voitures sur la nouvelle spécification pour les EL2. »

D’autres évolutions sont prévues cette année, ou bien Audi se concentre à 100 % sur la voiture de l’an prochain ?

« Non, tout le monde se concentre... toutes les équipes se concentrent davantage sur ce qui se prépare pour 2027, plus que sur toute autre chose. Il y aura des détails, mais rien de majeur en réalité. »

La culture Audi a remplacé la culture Sauber

L’ancien pilote d’endurance dirige désormais Audi depuis un semestre. Comment a-t-il fait évoluer la culture de l’équipe jusqu’ici ? En quoi diffère-t-elle de l’ère Sauber ?

« Elle a indéniablement beaucoup évolué. Cela ne fait aucun doute. J’ai connu l’équipe auparavant sous une autre forme, et les personnes étaient très compétentes ; cependant, elles n’avaient pas nécessairement les ressources ou la clarté de direction. Au cours de la dernière année, le passage sous pavillon Audi a joué un rôle, mais le fait de marquer des points, de pouvoir rivaliser, de se battre régulièrement dans la dernière partie des qualifications et d’entrer dans le top dix a remonté le moral. »

« Cela s’est ressenti en allégeant le poids de la charge de travail pendant le week-end de course sur le circuit. À l’usine, il est clair qu’ils ont un objectif précis, pas seulement à court terme mais aussi à long terme pour 2027, 2028 et au-delà. La culture sera l’un de nos points clés. Il faut une culture positive car, sans aucun doute, les trois équipes présentes ici ont leurs atouts, leurs forces et leurs faiblesses. Pour réussir, il faut avoir cette clarté. »

McNish a enfin eu un mot pour Freddie Slater, le premier jeune pilote de l’académie Audi, qui participera à quelques EL1.

« Tout d’abord, Freddie le mérite. En regardant sa carrière, et nous sommes impliqués avec lui depuis près de trois ans, il est évident qu’il a du talent. Il est clair qu’il a l’attitude et l’éthique de travail pour y arriver. Il s’est extrêmement bien intégré à tout ce que nous faisons, et en parlant de culture, il est très concentré là-dessus. Sans aucun doute, il est en position de saisir cette opportunité, et en même temps, il fait partie de notre programme de développement des pilotes Audi, dont le but est d’offrir des opportunités. Nous sommes très heureux de pouvoir le faire au Mexique, puis d’enchaîner au Brésil. Évidemment, il doit prendre ses marques avec la voiture, il doit comprendre comment ces monoplaces fonctionnent, et j’attends de lui qu’il fasse un travail très raisonnable car il n’en est qu’au tout début de ce qui sera, je l’espère pour lui, une longue carrière en Formule 1. »