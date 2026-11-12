Le secret du 9e titre de Mercedes F1 ? Une décision stratégique de Wolff surprenante

George Russell a tenu à rendre hommage à Toto Wolff après le neuvième titre mondial des constructeurs décroché par Mercedes au Grand Prix du Brésil à São Paulo. Pour le Britannique, le retour de l’écurie allemande au sommet de la Formule 1 ne doit rien au hasard, mais récompense avant tout la confiance accordée aux hommes et aux femmes qui ont traversé les quatre saisons difficiles précédentes. Alors que d’autres organisations auraient pu multiplier les changements de personnel pour tenter de retrouver le succès, Wolff a choisi de préserver le noyau historique de Mercedes. Une fidélité que Russell considère aujourd’hui comme l’une des principales raisons de la renaissance des Flèches d’argent.

Mercedes a retrouvé le sommet de la Formule 1 en 2026. Après quatre saisons passées sans remporter le championnat du monde des constructeurs, l’écurie de Brackley a renoué avec le succès en profitant de l’introduction de la nouvelle réglementation technique.

Le titre a été officiellement décroché au Grand Prix du Brésil, permettant à Mercedes d’ajouter une neuvième couronne mondiale à son palmarès. Ce succès marque la fin d’une période particulièrement difficile pour une équipe qui avait pourtant dominé la discipline pendant huit saisons consécutives.

Entre 2014 et 2021, Mercedes avait remporté tous les championnats du monde des constructeurs, établissant une série historique de huit titres consécutifs. Mais l’introduction des monoplaces à effet de sol en 2022 avait profondément bouleversé la hiérarchie. Malgré des moyens considérables et une organisation déjà largement éprouvée, Mercedes n’avait jamais réellement réussi à se mêler à la lutte pour le titre au cours des quatre saisons suivantes.

L’équipe avait certes terminé à deux reprises à la deuxième place du championnat des constructeurs, mais ces résultats ne reflétaient pas une véritable capacité à disputer la couronne mondiale. Entre 2022 et 2025, Mercedes n’avait ainsi remporté que sept Grands Prix, un bilan bien éloigné de ses standards habituels.

Pour George Russell, qui a rejoint Mercedes en 2022, le contraste entre les difficultés rencontrées au cours des dernières saisons et le retour au sommet en 2026 est particulièrement marquant.

Le Britannique a connu l’intégralité de cette période de transition, durant laquelle l’écurie allemande a multiplié les efforts pour retrouver le niveau de compétitivité qui avait fait sa force pendant l’ère précédente.

Le changement de réglementation intervenu cette année a finalement permis à Mercedes de revenir au premier plan, avec une monoplace capable de jouer régulièrement la victoire.

Kimi Antonelli a notamment profité de cette compétitivité pour décrocher le titre mondial des pilotes, tandis que Russell reste engagé dans la bataille pour la deuxième place du championnat.

Mais au-delà des performances de la voiture, le Britannique considère que la réussite de Mercedes repose également sur les choix de management effectués par Toto Wolff pendant les années difficiles.

Contrairement à certaines organisations sportives qui auraient pu décider de reconstruire entièrement leur structure après plusieurs saisons sans titre, Mercedes a conservé une grande stabilité parmi ses principaux responsables et collaborateurs.

Un choix que Russell juge déterminant.

"Nous avons traversé beaucoup de choses au cours de ces années. Cela a été une période extrêmement difficile", a expliqué le pilote britannique.

"Mais je pense que l’une des choses que j’admire énormément dans la manière dont Toto dirige l’équipe, c’est que les personnes que nous avons aujourd’hui sont les mêmes que celles qui étaient là pendant les années de gloire, et ce sont aussi les mêmes qui ont traversé les difficultés entre 2022 et 2025. Cela va vous paraitre surprenant mais personne n’a été embauché ou licencié spécifiquement en réponse à cela."

Le pilote Mercedes estime que la philosophie de Toto Wolff s’est révélée particulièrement importante lorsque les résultats n’étaient plus à la hauteur des attentes.

Après huit titres consécutifs, les quatre saisons sans couronne mondiale auraient pu conduire la direction de l’équipe à remettre profondément en question son organisation.

Dans d’autres disciplines sportives, une telle période de difficultés peut entraîner une succession de changements à des postes clés, avec l’espoir de provoquer un nouveau départ.

Mercedes a pourtant choisi une approche différente. Wolff a continué de faire confiance au groupe qui avait contribué aux succès précédents, considérant que les difficultés rencontrées avec la génération de monoplaces à effet de sol ne remettaient pas nécessairement en cause la valeur des personnes en place.

Russell identifie trois qualités essentielles dans cette gestion.

"La confiance et la conviction sont restées intactes envers le noyau de personnes en place, et maintenant, nous avons réussi à traverser cette période..." a poursuivi le Britannique.

"Tout le mérite revient à l’ensemble des membres de l’équipe, mais un immense mérite revient aussi à Toto pour cette fidélité et cette confiance envers les personnes, même lorsque les temps étaient difficiles."

Wolff a bien sûr accueilli très favorablement les propos de son pilote.

"La stabilité a certainement joué un rôle mais beaucoup de personnes nous ont également rejoints récemment ; si je devais choisir un seul mot, ce serait ’sécurité’. Vous savez, nous ne sommes pas une organisation qui recrute et licencie au gré des circonstances."

"Nous offrons une culture et un environnement propices à l’épanouissement, où le droit à l’erreur est reconnu et où chacun peut s’exprimer librement. À long terme, et je ne parle pas de quelques années, mais de plusieurs décennies, c’est précisément ce qu’il faut réussir à ancrer au sein de l’équipe."

"Et pour en revenir aux 4 dernières années, comme je l’ai dit après la course au Brésil, sur le plan purement statistique, le bilan n’était pas si mauvais. Le ressenti, lui, était tout autre. La résilience de l’équipe, le fait que ses membres soient restés soudés durant ces moments difficiles a, je pense, été un facteur déterminant."