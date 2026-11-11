Norris joue avec le feu sur les podiums, Coulthard alerte sur les risques de blessure grave

La victoire de Lando Norris au Grand Prix de São Paulo a été suivie de célébrations pour le moins mouvementées sur le podium d’Interlagos. Le pilote McLaren a échappé à une blessure après avoir été touché au visage par des étincelles provenant des effets pyrotechniques, quelques instants seulement après avoir brisé sa bouteille de champagne en la frappant contre le podium. Deux incidents qui ont fait réagir David Coulthard. L’ancien pilote de Formule 1 estime que le Britannique prend des risques inutiles avec son rituel de célébration et l’appelle à abandonner cette habitude avant qu’elle ne provoque une blessure sérieuse.

Lando Norris a beau avoir signé une brillante victoire au Grand Prix du Brésil, ce n’est pas uniquement sa performance en piste qui a retenu l’attention après l’arrivée. Les célébrations du pilote McLaren sur le podium d’Interlagos ont en effet été marquées par deux incidents qui auraient pu avoir des conséquences autrement plus graves.

Le Britannique a d’abord brisé sa bouteille de champagne en la frappant contre le sol du podium, conformément à son rituel habituel de célébration. Quelques instants plus tard, il a été touché au niveau du visage et de l’oreille par des étincelles provenant du dispositif pyrotechnique installé pour la cérémonie.

Heureusement, Norris est sorti indemne de ces deux mésaventures, mais leur enchaînement a suscité des interrogations sur la sécurité des célébrations organisées après les Grands Prix.

David Coulthard, ancien pilote de Formule 1 et désormais consultant, estime notamment que le vainqueur de l’épreuve devrait sérieusement revoir ses habitudes sur le podium.

Après la cérémonie, Lando Norris a expliqué les circonstances de son contact avec les effets pyrotechniques.

Le pilote McLaren avait reçu du champagne dans les yeux pendant les célébrations, ce qui l’avait temporairement empêché de voir correctement où il se dirigeait. C’est dans ces conditions qu’il s’est avancé vers le dispositif pyrotechnique du podium, sans réaliser qu’il se trouvait sur la trajectoire des étincelles. Celles-ci l’ont alors touché sur le côté du visage, à proximité de son oreille.

Malgré la proximité des projections avec ses yeux et son visage, Norris n’a heureusement subi aucune blessure.

L’incident s’est produit quelques instants seulement après que sa bouteille de champagne s’est brisée contre le sol du podium, ajoutant une seconde frayeur à une cérémonie déjà particulièrement agitée.

Si les deux événements n’ont pas eu de conséquences physiques pour le Britannique, ils ont néanmoins attiré l’attention sur les risques associés à certaines habitudes de célébration.

Coulthard : "Il doit arrêter de faire la même chose"

Invité du podcast Up To Speed, David Coulthard a d’abord tenu à saluer la prestation de Norris, auteur d’une nouvelle victoire au volant de sa McLaren.

Mais l’Écossais a rapidement déplacé la discussion vers les incidents survenus pendant la remise des trophées, estimant que le pilote britannique devrait tirer les enseignements de ce qui s’est passé.

"Le premier qui vient évidemment à l’esprit, c’est Lando, absolument brillant", a commencé Coulthard.

"Mais il faut aborder immédiatement un point : il doit arrêter de faire la même chose en espérant un résultat différent."

L’ancien pilote Red Bull et McLaren vise particulièrement le rituel de Norris consistant à frapper sa bouteille de champagne contre le podium.

"Frapper la bouteille comme ça... Écoutez bien, les enfants, frapper du verre contre quoi que ce soit n’est pas une bonne idée. C’est quelque chose que l’on apprend même aux plus jeunes enfants : il ne faut pas faire ça. Et pourtant, il continue à le faire."

L’Écossais estime que Norris a jusqu’à présent eu "beaucoup de chance de ne pas subir une telle blessure".

La FIA invitée à examiner la sécurité des podiums

Au-delà du comportement de Norris, David Coulthard considère que l’incident impliquant les effets pyrotechniques mérite également une attention particulière de la Fédération Internationale de l’Automobile.

"Il a beaucoup de chance, très sérieusement, de ne pas s’être profondément entaillé la main. Et, vous savez, la FIA doit évidemment examiner un peu le podium pour vérifier, par simple bon sens, s’il n’y a pas quelque chose qui pourrait projeter des étincelles dans l’œil d’un pilote."

Malgré ses réserves quant à la célébration, Coulthard n’a pas tari d’éloges sur la prestation de Norris qui l’a précédée ; ce dernier a su gérer avec brio le passage des pneus intermédiaires aux pneus slicks, alors que le retour de la pluie en fin de course menaçait sa position de leader.

"C’était du haut niveau mondial. C’est l’une de ses meilleures courses à ce jour. C’était fantastique, compte tenu des caractéristiques du circuit et de l’évolution des conditions ; tout simplement phénoménal."

"Nous vivons une époque formidable en Formule 1, avec plusieurs pilotes de classe mondiale qui, selon les circonstances, la voiture et leur niveau de confiance, ont tous une chance de se battre aux avant-postes."

"Ce qui est sans doute assez préoccupant pour Lando et les autres, c’est de voir Max remonter depuis le fond du classement pour finir deuxième, au volant d’une voiture dont il était pourtant loin d’être satisfait... ce qui, là encore, est tout simplement remarquable."