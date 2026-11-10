Ce qui est réellement arrivé à Norris, une grosse frayeur sur le podium !

Lando Norris a vécu une célébration pour le moins mouvementée après sa victoire au GP du Brésil. Alors qu’il fêtait son succès sur le podium aux côtés de Max Verstappen et Isack Hadjar, le pilote McLaren a d’abord brisé sa bouteille de champagne en la frappant contre le sol, avant de se retrouver au milieu des étincelles d’un dispositif pyrotechnique. Aveuglé par le champagne projeté par ses adversaires, le Britannique a été surpris par les effets déclenchés à proximité de sa tête. Si les images ont suscité quelques inquiétudes, Andrea Stella a rapidement rassuré sur son état de santé, tandis que Norris a lui-même reconnu avoir eu très peur en voyant sa bouteille se briser.

La victoire de Lando Norris au GP du Brésil aurait pu se terminer par un incident bien plus sérieux. Le pilote McLaren, qui venait de remporter son troisième Grand Prix de la saison 2026 et le 14e de sa carrière, a connu une mésaventure inhabituelle pendant la cérémonie du podium à Interlagos.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée avec plus de 14 secondes d’avance sur Max Verstappen, Norris avait rejoint le pilote Red Bull et son coéquipier Isack Hadjar pour les traditionnelles célébrations au champagne.

Comme il en a pris l’habitude, le Britannique a tenté de faire sauter le bouchon de sa bouteille en frappant celle-ci contre le sol du podium. Mais cette fois, le verre n’a pas résisté au choc. La bouteille s’est brisée, laissant Norris avec sa partie supérieure entre les mains.

L’incident ne s’est toutefois pas arrêté là. Alors que Verstappen et Hadjar l’aspergeaient de champagne, Norris s’est déplacé sur le podium avec une visibilité réduite.

Toujours occupé à tenir le goulot de sa bouteille cassée, le pilote McLaren s’est avancé sans remarquer qu’un dispositif pyrotechnique venait de se déclencher à proximité. Il s’est ainsi retrouvé directement dans une gerbe d’étincelles, qui l’a atteint sur le côté de la tête.

Sur les images de la cérémonie, à voir en bas de l’article, Norris apparaît en train de protéger son visage, à la fois contre les projections de champagne et contre les étincelles. En arrière-plan, Verstappen observe la scène avec une expression mêlant surprise et amusement.

La proximité des effets pyrotechniques avec le visage du vainqueur a rapidement soulevé des interrogations sur les éventuelles conséquences de l’incident.

Andrea Stella, directeur de McLaren, a toutefois tenu à rassurer sur l’état de santé de son pilote. Stella a expliqué que l’incident le plus préoccupant ne concernait pas directement la bouteille de champagne cassée, mais bien les effets pyrotechniques déclenchés pendant la célébration.

"D’après ce que j’ai compris, il a eu un incident avec les effets pyrotechniques, pas avec la bouteille", a expliqué Stella.

"Bon, je pense que cela ne s’est pas très bien passé avec la bouteille non plus, parce qu’il semblait n’en avoir conservé que la partie supérieure."

"Mais je pense qu’il a simplement été surpris au moment où il s’occupait de la bouteille. D’après ce que j’ai compris, les effets pyrotechniques se sont alors déclenchés et il s’est avancé sans les voir."

"La seule chose que j’avais besoin de savoir, c’est qu’il allait bien."

Norris n’a effectivement pas été blessé par le verre cassé. La partie supérieure de la bouteille qu’il tenait était restée intacte, évitant ainsi une coupure.

Norris reconnaît avoir eu très peur en cassant sa bouteille

Lando Norris a lui-même réagi à cette célébration mouvementée.

"Mon oreille va bien. Merci de demander !" dit-il.

"Le problème, c’est que tout le monde se demande pourquoi tu es entré dans le feu d’artifice. C’est parce que j’ai été pulvérisé de champagne dans les yeux, donc je ne pouvais rien voir."

"Je ne savais pas où j’allais. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point ça fait mal et pique d’avoir du champagne dans les yeux."

"Soudain, ça devient juste assez chaud sur mon oreille. Je ne pouvais pas le voir, alors je l’ai juste senti, cependant. J’étais déjà sous le choc que ma bouteille se brise pour la première fois de ma vie."

Interrogé sur le fait de savoir si sa bouteille de champagne avait finalement représenté son plus gros problème de la journée, le Britannique a reconnu que l’incident l’avait réellement inquiété.

"J’ai eu très, très peur ! C’est la première fois que cela m’arrive. Une bouteille cassée, c’est dommage, mais maintenant je connais les limites de ce qu’une bouteille de champagne peut supporter", a expliqué Norris.

Le pilote McLaren a également avancé une explication possible à la rupture du verre.

"Je pense que c’est à cause du froid. Lors d’une journée plus chaude, je pense que ça passe. Lors d’une journée froide comme dimanche, c’était trop violent. Le plus difficile, ça a été le champagne !"

Une conclusion lancée sur le ton de l’humour après une course pourtant disputée dans des conditions particulièrement délicates.

Lando Norris n’en est pas à son premier incident lors d’une célébration sur un podium de Formule 1.

Le Britannique a pris l’habitude de frapper ses bouteilles de champagne contre le sol pour provoquer l’expulsion du bouchon, une technique spectaculaire mais qui a déjà entraîné plusieurs mésaventures.

Au GP d’Italie 2020, à Monza, Norris s’était notamment coupé après avoir brisé une bouteille de champagne en la frappant contre le sol en béton pendant une célébration avec son équipe.

Le verre de cette bouteille était alors nettement plus fin que celui utilisé au Brésil, ce qui avait contribué à sa rupture. Trois ans plus tard, au GP de Hongrie 2023, sa technique avait provoqué un autre incident devenu célèbre.

Alors qu’il célébrait son podium aux côtés du vainqueur Max Verstappen, Norris avait frappé sa bouteille contre le podium du Hungaroring. Cette fois, le verre avait résisté, mais le choc avait fait tomber le trophée de Verstappen.

La récompense, une pièce artisanale en porcelaine, avait chuté du podium avant de se briser en plusieurs morceaux. Norris avait ensuite présenté ses excuses au Néerlandais, qui avait finalement reçu un trophée de remplacement.