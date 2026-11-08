Verstappen remonte 19 places grâce à un début de course ’solide’ pour terminer 2e

Max Verstappen a signé une remontée impressionnante au Grand Prix du Brésil en terminant deuxième après avoir pris le départ en 21e position. Isack Hadjar complète un excellent résultat pour Red Bull, qui ne concède pas de points à McLaren F1 au championnat des constructeurs malgré la victoire de Lando Norris, et signe un double podium pour la deuxième fois de l’année, alors que les positions sur la grille ne laissaient rien présager de tel.

Le Néerlandais avait déjà gagné dix places après deux tours et est rentré dans les points au cours de la troisième boucle. Grâce à ce début de course, il avait fait le plus dur et a ensuite pu remonter dans un top 10 où se trouvaient des voitures plus faciles à dépasser, pour pointer sur le podium provisoire dans le premier tiers de course.

"C’était une course difficile, les premiers tours étaient importants et j’ai dépassé beaucoup de voitures. Le premier relais en intermédiaires était très solide" a déclaré le quadruple champion du monde, qui a connu une deuxième partie de course plus délicate.

"Après ça, je ne sais pas si j’avais des dégâts ou autre, car la voiture était à l’opposé de tout le reste du week-end, avec un équilibre très bizarre. On va devoir comprendre ce qui s’est passé ici mais partir 21e et terminer deuxième sur le podium est un très bon résultat."

Isack Hadjar signe son troisième podium de la saison, et il reconnait qu’il était difficile d’aller chercher ce résultat alors que la course s’est faite dans des conditions difficiles, et qu’il partait de la quatrième ligne de la grille.

"C’était tellement difficile ! Surtout en passant des intermédiaires aux slicks, il fallait éviter les pièges, surtout la voie des stands qui est très piégeuse. Et on a eu plus de pluie à la fin" a conté le Français après la course.

"Donc je suis heureux d’être troisième aujourd’hui, mais je dois continuer à faire un peu moins d’erreurs, et je pense que j’aurais pu éviter une situation un peu gênante avec Max, et j’aurais dû rester davantage sur la piste."

La course de Hadjar a été marquée par une bataille intense avec Kimi Antonelli : "C’était très dur car il était derrière et je testais le grip pour lui ! Il me défiait beaucoup, j’étais sur de la glace, lui aussi, c’était bien géré mais j’ai failli percuter mes mécaniciens ! Mais l’arrêt était bon, un grand merci aux gars."