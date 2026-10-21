McLaren F1 espère un déclic à Austin : des nouveautés sur la MCL40 avec 2027 déjà en tête

McLaren F1 aborde le Grand Prix des États-Unis avec la volonté de mettre fin à une période particulièrement difficile. Après trois courses éprouvantes en Azerbaïdjan, en Malaisie et à Singapour, l’écurie britannique n’a inscrit que 33 points, un bilan très inférieur à ses attentes qui l’a obligée à remettre en question aussi bien ses performances que son exécution des week-ends de course. Pour tenter de retrouver le chemin des podiums, l’équipe apportera plusieurs évolutions techniques à Austin, notamment au niveau du freinage et du plancher de la MCL40. Andrea Stella, Lando Norris et Rob Marshall affichent leur détermination à redresser la situation tout en préparant déjà la monoplace de 2027.

Après une semaine de pause consacrée à la récupération et à l’analyse des trois dernières courses, McLaren reprend la compétition au Texas pour le début de l’avant-dernier enchaînement de trois Grands Prix consécutifs de la saison 2026.

Le Circuit des Amériques, long de 5,513 kilomètres, constitue un rendez-vous apprécié des pilotes et des spectateurs, notamment grâce à sa configuration inspirée de plusieurs tracés emblématiques du championnat. Ses enchaînements rapides rappellent notamment les célèbres S de Suzuka ainsi que la succession de virages Maggots et Becketts à Silverstone.

Ce tracé varié pourrait offrir à McLaren une occasion de retrouver un niveau de compétitivité plus conforme à ses ambitions après une période compliquée. Car les dernières semaines ont mis en évidence les difficultés rencontrées par la MCL40, indépendamment des caractéristiques des circuits visités. Que les tracés aient été plus ou moins favorables à la monoplace britannique, les résultats sont restés nettement inférieurs aux attentes de l’équipe. Avec seulement 33 points inscrits sur les trois dernières manches, McLaren a perdu du terrain dans la lutte pour les premières places du championnat constructeurs.

La semaine séparant Singapour d’Austin a donc revêtu une importance particulière pour l’ensemble de l’écurie. Elle a permis au personnel de récupérer après une succession de déplacements physiquement exigeants, mais également d’examiner les raisons des difficultés rencontrées lors de cette dernière partie de saison.

Andrea Stella insiste sur la nécessité de transformer ces enseignements en actions concrètes.

"Après une série difficile de trois Grands Prix consécutifs, nous tirons les enseignements de nos performances et de notre exécution des week-ends de course pour les mettre en pratique."

"En Formule 1, le succès n’est jamais garanti. Notre réponse consiste donc à continuer de construire, de développer et d’aller de l’avant, tous ensemble, en tant qu’équipe unie."

Lando Norris a également profité de cette période pour revenir sur ses propres performances. Le champion du monde 2025 reconnaît que le travail effectué par les centaines de personnes composant une écurie de Formule 1 ne peut produire ses effets que si les pilotes parviennent à concrétiser ce potentiel sur la piste.

Le Britannique ne cherche donc pas à minimiser sa part de responsabilité dans les difficultés récentes de McLaren, avec des points perdus lors de son accrochage avec Oscar Piastri à Singapour. De nouvelles discussions ont eu lieu avec le management à Woking et Norris adresse un nouveau mea culpa avant Austin.

"Tout ce que nous faisons n’a d’importance que si je réalise de bonnes performances sur la piste. J’assume la responsabilité de mes erreurs et j’en tire des leçons."

"Cette équipe est ma motivation à chaque week-end de course, et mon objectif est de récompenser le travail acharné fourni par tout le monde en progressant, en prenant de meilleures décisions et en représentant l’équipe de la meilleure manière possible."

Cette volonté de rebondir intervient alors que McLaren dispose encore de six Grands Prix pour améliorer son bilan de fin de saison. L’écurie conserve notamment la possibilité de se battre pour les places sur le podium du championnat constructeurs.

Mais au-delà de cet objectif immédiat, les dernières courses doivent également servir à approfondir la compréhension de la MCL40. Les enseignements tirés de son comportement seront particulièrement précieux pour la conception et le développement de la monoplace de 2027.

Des évolutions du freinage et du plancher prévues à Austin

Pour le Grand Prix des États-Unis, McLaren a prévu d’introduire plusieurs modifications techniques. Rob Marshall, directeur technique en chef et concepteur en chef de l’écurie, explique que ces nouveautés doivent principalement permettre de corriger certaines faiblesses identifiées au niveau du freinage.

"Le Circuit des Amériques est physiquement exigeant pour le pilote comme pour la voiture. La succession de virages rapides, avec des vibreurs particulièrement tentants à utiliser, génère des charges importantes qui peuvent déstabiliser le pilote et provoquer des dégâts."

"Nous apportons une sélection modeste d’évolutions pour cette épreuve, destinées à améliorer certains problèmes de fiabilité et de performance au freinage. Nous avons également quelques petites modifications du plancher à tester."

"Nous avons tous constaté à quel point il a été difficile de prévoir les performances relatives des meilleures équipes au cours des cinq ou six dernières courses. Évidemment, de nombreux facteurs entrent en jeu : les évolutions apportées aux voitures, le fait que certaines monoplaces conviennent mieux à certains circuits ou que certains pilotes apprécient davantage certains tracés, entre autres."

"Les dernières courses n’ont pas été très bonnes pour nous, mais je pense que nous redevenons plus compétitifs et qu’Austin est probablement un circuit qui convient mieux à notre voiture."

Les séances d’essais libres auront une importance particulière pour McLaren, qui cherchera à vérifier sur la piste les résultats obtenus grâce à ses outils de développement. L’objectif sera notamment de déterminer si les évolutions apportées correspondent aux gains attendus en simulation.

La diversité des virages d’Austin représente à cet égard un terrain d’évaluation particulièrement intéressant.

"Les essais libres seront importants pour établir une corrélation entre ce que nous avons observé avec nos outils de développement et ce qui se passe réellement sur la piste. Nous continuons d’apprendre comment extraire au mieux les performances de cette voiture."

"Nous disposons ici de toute la gamme des types de virages, donc notre priorité sera de trouver le meilleur équilibre possible sur l’ensemble du tour."

Malgré les difficultés rencontrées cette saison, McLaren considère que le travail effectué sur la MCL40 conserve une valeur importante pour l’avenir.

La réglementation 2027 ne devrait apporter que des modifications relativement modestes par rapport à celle introduite en 2026. Une grande partie des solutions techniques et des philosophies de conception développées cette année resteront donc pertinentes pour la prochaine monoplace.

Rob Marshall insiste sur le fait que les progrès ne se mesurent pas uniquement à travers les nouvelles pièces installées sur la voiture.

"Alors que nous commençons à nous tourner vers l’année prochaine, l’équipe a tiré de nombreux enseignements de cette première saison de la nouvelle ère réglementaire."

"Les changements de réglementation pour 2027 sont assez modestes, donc la plupart des pièces et des philosophies de conception de cette voiture restent pertinentes pour l’orientation que nous prendrons l’année prochaine."

"Même lorsque les éléments matériels eux-mêmes ne sont pas conservés, les enseignements et la corrélation le sont. Chaque fois que nous pouvons comparer les résultats de la simulation, de la soufflerie et de la piste, nous améliorons les outils et la compréhension que nous utiliserons pour développer la voiture de 2027."