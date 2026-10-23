Les pilotes Racing Bulls veulent vivre ’un bon week-end’ à Austin

Racing Bulls continue d’assurer course après course sa cinquième place au championnat des constructeurs, et les pilotes de l’équipe aimeraient confirmer cela ce week-end. Mais l’objectif sera avant tout de réussir le week-end sans penser au classement ou à la situation globale, car il reste plusieurs courses et le team a un peu plus de 30 points d’avance sur Alpine.

Liam Lawson est heureux de venir sur le Circuit of the Americas pour le Grand Prix des Etats-Unis, car il confirme qu’il apprécie cette piste, qui est une de ses préférées et sur laquelle il espère briller au fil du week-end.

"Ce serait génial d’avoir un bon week-end. On a vécu une bonne saison et une bonne série de courses, ce qui est bien. Je suis excité, l’ambiance est toujours bonne ici, le circuit est un de mes préférés au calendrier, j’espère qu’on aura une voiture rapide" indique le Néo-Zélandais.

Lawson fera cependant la une autrement ce week-end : il a confié qu’il ressent "beaucoup de choses" alors qu’il se prépare à monter sur scène au Circuit of the Americas.

Le pilote de l’écurie Racing Bulls va s’installer pour jouer de la musique devant le public, en amont du Grand Prix des États-Unis qui se tiendra ce week-end. Lawson partage depuis longtemps sa passion pour la musique ; on peut d’ailleurs trouver en ligne des vidéos de lui en train de jouer, qu’il s’agisse de séquences récentes ou d’images remontant à son enfance. Ce sera la première fois depuis 11 ans que Lawson se produira devant un public, et il a admis ressentir une certaine appréhension à cette idée.

"Je ressens beaucoup de choses. C’est une belle occasion de faire ça avec mon frère et quelques amis avec qui j’ai grandi et avec qui je jouais déjà. Pour être honnête, ça fait bien 10 ans qu’on n’a pas fait ça. On ne s’est jamais vraiment produits sur scène, mais on a grandi en jouant ensemble quand on était très jeunes ; c’est donc une belle opportunité. Mais bon, je suis mort de trouille, c’est clair. Je préférerais largement monter dans une F1 et disputer la Q3 plutôt que de faire ça !"

Lawson réalise une solide campagne en F1 jusqu’à présent, alors qu’il cherche à conserver son baquet chez Racing Bulls pour la saison 2027.Bien qu’il ait fait carrière dans la course automobile, Lawson nourrit une profonde passion pour la musique, qu’il tient, comme il l’a révélé, de son père.

"Ça vient de mon père ; il joue dans un groupe. Il a joué toute sa vie. C’est lui qui nous a initiés, mon frère et moi. Certains de mes plus anciens souvenirs, c’est de le voir jouer de la guitare ou se produire avec ses groupes. Il l’a interprété et joué lors de son propre quarantième anniversaire. C’était vraiment, vraiment génial. C’est quelque chose qui fait partie de ma famille ; c’est ce qui m’a amené à m’y intéresser."

De son côté, Arvid Lindblad a été interrogé sur sa première expérience à venir du CPTA, notamment le premier virage, en montée, et sur les opportunités de dépassement qui s’y présentent. Et le Britannique confirme qu’il y a réfléchi et qu’il aimerait en tirer parti lors de la course.

"Je n’y ai pas trop pensé pour l’instant, j’ai surtout pensé au pilotage sur le circuit. Le fait que ça monte vous permet de freiner très tard. Là où c’est le plus intéressant c’est en course au premier tour" a déclaré Lindblad.

"Il y aura des opportunités de dépassements, j’ai vu l’autre jour que l’on peut glisser 14 voitures, c’est dire à quel point c’est large au premier virage. Il y aura de nombreuses opportunités et je suis impatient d’être à la course."