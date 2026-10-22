Le Qatar veut rassurer la F1 et le MotoGP, les préparatifs avancent comme prévu

Alors que l’évolution du conflit au Moyen-Orient continue de faire planer des incertitudes sur la fin de saison des championnats du monde de Formule 1 et de MotoGP, le circuit international de Losail se veut rassurant. Ses responsables assurent que les préparatifs des deux Grands Prix prévus en novembre entrent désormais dans leur phase finale, malgré les inquiétudes liées à la sécurité dans la région. Si les organisateurs maintiennent leur volonté d’accueillir les deux événements, la situation reste néanmoins délicate, notamment pour le MotoGP, dont certains pilotes hésiteraient à effectuer le déplacement.

Le Qatar entend maintenir ses deux grands rendez-vous internationaux de sports mécaniques malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Le circuit international de Losail a publié une nouvelle communication officielle pour confirmer que les préparatifs des Grands Prix de MotoGP et de Formule 1 se poursuivent normalement et approchent de leur terme.

Le MotoGP doit se rendre au Qatar du 6 au 8 novembre, après le report de son épreuve initialement programmée en avril en raison de la guerre en Iran. La Formule 1 est quant à elle attendue à Losail du 27 au 29 novembre pour l’avant-dernière manche de sa saison 2026, juste avant la finale d’Abu Dhabi.

Les deux championnats continuent d’affirmer que leurs courses auront lieu, malgré une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire dans la région ces dernières semaines. Le conflit impliquant l’Iran a notamment connu une escalade, avec plusieurs attaques menées par les rebelles houthis contre des cibles civiles en Arabie saoudite, pays voisin du Qatar.

Dans le même temps, différents gouvernements actualisent leurs recommandations de voyage à destination de leurs ressortissants, alimentant les interrogations sur les conditions dans lesquelles les deux événements pourront se dérouler.

Malgré ce contexte, les responsables du circuit international de Losail affichent leur confiance.

Abdulaziz Ali Al-Muhannadi, directeur général du circuit, affirme que les équipes chargées de l’organisation sont désormais concentrées sur les derniers préparatifs des deux Grands Prix.

Dans un nouveau communiqué, il insiste sur la volonté du Qatar d’accueillir les championnats dans les meilleures conditions possibles.

"Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau le monde entier sur le circuit international de Losail en novembre pour deux des événements les plus attendus du calendrier international des sports mécaniques, organisés à seulement trois semaines d’intervalle."

"Nos préparatifs touchent à leur fin, et nos équipes se concentrent sur la préparation de chaque aspect du site afin d’offrir une expérience exceptionnelle aux spectateurs, comme nous le faisons chaque année."

"L’expérience des spectateurs reste au cœur de nos préparatifs pour chaque événement organisé sur le circuit international de Losail."

"Nous travaillons constamment à proposer une expérience complète à chaque visiteur, qu’il s’agisse de passionnés de sports mécaniques ou de familles souhaitant partager des moments privilégiés, conformément à notre engagement en faveur d’une hospitalité reconnue et de l’excellence organisationnelle."

Des pilotes de MotoGP divisés sur le déplacement au Qatar

Si les préparatifs matériels se poursuivent, la question de la sécurité des participants reste centrale.

Ce mardi, les équipes MotoGP ont été informées que le Grand Prix du Qatar devait toujours se tenir, conformément aux recommandations actuellement formulées par les organisateurs et les autorités gouvernementales.

Cette confirmation ne semble toutefois pas avoir dissipé toutes les préoccupations au sein du paddock MotoGP.

Selon les informations rapportées, les pilotes seraient divisés sur l’opportunité de se rendre dans la région, certains redoutant une nouvelle escalade du conflit avant le début du week-end de course.

Cette situation place le championnat dans une position délicate, d’autant que l’épreuve qatarienne a déjà été reportée une première fois cette saison. Initialement prévu en avril, le Grand Prix de MotoGP doit désormais se dérouler du 6 au 8 novembre, soit seulement trois semaines avant la venue de la Formule 1.

À ce stade, aucune solution de remplacement n’a été prévue par le MotoGP en cas d’annulation définitive de l’épreuve de Losail. Une éventuelle suppression de la course pourrait donc avoir des conséquences importantes sur la conclusion du championnat.

La F1 dispose d’une solution de secours avec Imola

La situation est légèrement différente pour la Formule 1, qui travaille sur une possibilité de remplacement si ses deux dernières épreuves au Moyen-Orient ne peuvent finalement pas être organisées.

Le Grand Prix du Qatar doit se tenir du 27 au 29 novembre, avant celui d’Abu Dhabi, prévu dans la foulée pour conclure la saison. Mais si la situation sécuritaire contraignait la discipline à annuler ses rendez-vous dans la région, un événement de remplacement à Imola est en préparation.

Le circuit italien pourrait accueillir une course lors du premier week-end de décembre, en remplacement du Grand Prix d’Abu Dhabi. Il ne s’agit toutefois que d’une solution de secours envisagée en cas d’annulation, et non d’une modification officiellement annoncée du calendrier.

Pour l’heure, les organisateurs et les instances de la Formule 1 maintiennent leur intention de disputer les deux dernières manches comme prévu.

Pour le MotoGP, les interrogations concernant le Qatar interviennent à un moment particulièrement sensible de la saison.

À l’approche du Grand Prix d’Australie, programmé ce week-end, seulement deux points séparent Marc Márquez et Jorge Martín au classement du championnat du monde. Une lutte aussi serrée renforce considérablement l’importance de chaque course encore inscrite au calendrier. La tenue ou non du Grand Prix du Qatar pourrait donc avoir une influence directe sur la bataille pour le titre mondial...