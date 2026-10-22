Affaire Massa versus F1 : la Cour suprême fixe une date d’audience décisive début 2027

Près de vingt ans après avoir perdu le championnat du monde de Formule 1 2008 face à Lewis Hamilton, Felipe Massa poursuit son combat judiciaire pour obtenir réparation des conséquences du scandale du Grand Prix de Singapour. L’ancien pilote Ferrari réclame 75 millions d’euros de dommages et intérêts à Bernie Ecclestone, à la FIA et à la Formule 1. Une nouvelle étape majeure vient d’être programmée : la Cour suprême britannique examinera leur recours les 2 et 3 février 2027. Cette audience pourrait déterminer si l’affaire peut enfin faire l’objet d’un procès complet ou si la procédure engagée par le Brésilien doit définitivement s’arrêter.

Le long feuilleton judiciaire opposant Felipe Massa aux anciennes et actuelles instances dirigeantes de la Formule 1 connaît une nouvelle avancée. La Cour suprême du Royaume-Uni a fixé aux 2 et 3 février 2027 l’audience consacrée au recours déposé par Bernie Ecclestone, la FIA et la Formule 1 dans le cadre de la procédure engagée par l’ancien pilote Ferrari.

Massa réclame 64 millions de livres sterling, soit environ 75 millions d’euros, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi à la suite du Grand Prix de Singapour 2008.

Le Brésilien considère que les événements de cette course, marquée par l’accident volontaire de Nelson Piquet Jr, l’ont privé de revenus potentiels liés au statut de champion du monde.

Il ne demande toutefois pas l’annulation du résultat du championnat 2008, remporté par Lewis Hamilton, mais une compensation financière pour les conséquences de cette affaire sur sa carrière.

Le différend remonte au premier Grand Prix de Singapour de l’histoire de la Formule 1, disputé en septembre 2008.

Lors de cette course, Nelson Piquet Jr avait volontairement envoyé sa Renault dans le mur afin de provoquer l’intervention de la voiture de sécurité, conformément aux instructions qui lui avaient été données.

Cette neutralisation avait profondément bouleversé le déroulement de l’épreuve. Felipe Massa, alors engagé dans la lutte pour le titre mondial avec Lewis Hamilton, avait notamment été victime d’un arrêt au stand catastrophique sous régime de voiture de sécurité. Le pilote Ferrari avait quitté son emplacement avec le tuyau de ravitaillement encore accroché à sa monoplace, perdant un temps considérable dans l’incident.

Il avait finalement terminé la course hors des points. À la fin de la saison, Hamilton avait remporté son premier championnat du monde avec une seule longueur d’avance sur Massa. Pour les avocats du Brésilien, les conséquences de cette course auraient donc joué un rôle déterminant dans la perte du titre.

Mais l’argument central de la procédure ne repose pas uniquement sur l’accident volontaire de Piquet Jr. Il concerne surtout la date à laquelle les dirigeants de la Formule 1 et de la FIA auraient eu connaissance de la manipulation.

Les avocats de Massa soutiennent que Bernie Ecclestone et plusieurs hauts responsables de la FIA de l’époque, dont Max Mosley et Charlie Whiting, savaient dès la saison 2008 que Nelson Piquet Jr avait délibérément provoqué son accident.

Selon cette argumentation, les responsables concernés auraient donc disposé d’informations sur la manipulation du Grand Prix de Singapour avant l’ouverture de l’enquête officielle en 2009.

L’un des principaux éléments avancés par la défense de Massa provient d’un entretien accordé par Bernie Ecclestone en 2023. Dans cette interview, l’ancien dirigeant de la Formule 1 avait affirmé avoir eu connaissance de l’accident volontaire avant que l’affaire ne fasse officiellement l’objet d’une enquête l’année suivante. Ces déclarations ont constitué un élément central du dossier présenté par les avocats du Brésilien.

Les représentants juridiques d’Ecclestone, de la FIA et de la Formule 1 contestent toutefois cette version. Ils soutiennent que leurs clients n’ont eu connaissance des consignes données à Piquet Jr qu’après le licenciement du pilote brésilien par Renault en 2009, événement qui avait précédé l’enquête sur le scandale connu sous le nom de "Crashgate". Cette divergence sur la chronologie des faits constitue l’un des principaux points de désaccord entre les deux parties.

Une première décision partiellement favorable à Massa

En octobre 2025, une audience de trois jours s’était tenue devant la Haute Cour de justice britannique.

Les avocats de Massa avaient présenté leurs arguments au juge Jay afin d’obtenir l’autorisation de poursuivre la procédure jusqu’à un procès complet. L’objectif était de permettre à la justice d’examiner en profondeur les accusations formulées contre Ecclestone, la FIA et la Formule 1.

À l’issue de cette étape, le juge avait rejeté trois des demandes présentées par l’ancien pilote Ferrari. Il avait toutefois refusé d’écarter l’accusation de complot par recours à des moyens illicites, une qualification juridique connue en droit britannique sous le nom de "tort of unlawful means conspiracy".

Cette décision avait donc laissé ouverte la possibilité d’un procès complet devant la Haute Cour. Pour Massa, il s’agissait d’une avancée importante, même si une partie de ses arguments avait été écartée. Mais les défendeurs ont décidé de contester cette décision.

Les avocats de Bernie Ecclestone, de la FIA et de la Formule 1 ont saisi la Cour suprême britannique, dernière instance de recours du système judiciaire du Royaume-Uni. Leur objectif est d’obtenir l’annulation de la décision permettant à Massa de poursuivre son action sur le fondement du complot par recours à des moyens illicites. En d’autres termes, ils cherchent à empêcher la tenue d’un procès complet en faisant écarter le dernier fondement juridique sur lequel repose encore la procédure du Brésilien.

Le 4 juin 2026, les juges Reed, Hamblen et Richards ont autorisé l’examen de ce recours. La date de l’audience est désormais connue : les arguments des différentes parties seront entendus les 2 et 3 février 2027. Cette étape s’annonce déterminante pour la suite de l’affaire.

Si la Cour suprême donne raison à Ecclestone, à la FIA et à la Formule 1, l’action de Massa sera rejetée et ne pourra pas déboucher sur un procès complet devant la Haute Cour. En revanche, si les juges rejettent le recours, la procédure pourra se poursuivre et l’affaire sera examinée lors d’un procès.

La Cour suprême ne sera donc pas appelée, à ce stade, à attribuer directement les dommages et intérêts réclamés par Massa, mais à déterminer si sa dernière accusation encore recevable peut être jugée sur le fond.