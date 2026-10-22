Norris veut engager son écurie en F2, une décision attendue dans un mois

Lando Norris pourrait bientôt avoir une bonne nouvelle pour son projet de développement des jeunes pilotes. Après avoir lancé sa structure LN4 Fusion et obtenu des engagements dans plusieurs championnats de monoplaces, le champion du monde de Formule 1 en titre souhaite intégrer la Formule 2, dernière marche avant la catégorie reine. Sa candidature est actuellement examinée dans le cadre du processus de sélection des équipes pour les trois prochaines saisons. Une réponse devrait intervenir d’ici environ un mois, et le patron de la F2, Bruno Michel, accueille déjà très favorablement l’implication du pilote McLaren.

Lando Norris ne se contente plus de construire sa carrière en Formule 1. Le Britannique entend désormais contribuer à celle des futurs talents du sport automobile, avec l’ambition de développer une véritable filière de formation capable d’accompagner les jeunes pilotes jusqu’aux portes de la catégorie reine.

Début septembre, le champion du monde 2025 a officiellement lancé LN4 Fusion, sa propre structure de compétition, parallèlement à la création du LN4 Legacy Programme.

Ce programme vise à identifier et soutenir de jeunes pilotes particulièrement prometteurs, afin de leur offrir un accompagnement comparable à celui dont Norris avait lui-même bénéficié durant son ascension vers la Formule 1.

Le projet a rapidement pris forme avec la confirmation d’engagements en Formule 4 italienne, dans le Championnat d’Europe de Formule Régionale de la FIA (FRECA) et en Formule 3.

Mais Norris ne souhaite pas s’arrêter là. Il cherche également à obtenir une place sur la grille de la Formule 4 britannique, ainsi qu’en Formule 2, le championnat qui constitue l’antichambre directe de la Formule 1.

Une candidature en F2 qui arrive au bon moment

L’intégration d’une nouvelle écurie en Formule 2 ou en Formule 3 répond à un processus de sélection particulier. Les deux championnats fonctionnent sur des cycles d’engagement de trois ans, au terme desquels les équipes doivent être sélectionnées pour la période suivante.

Dans le cas de la Formule 3, Norris a pu contourner la nécessité d’attendre le prochain cycle en rachetant les actifs de l’écurie AIX, déjà présente sur la grille. Cette opération lui a permis d’obtenir une place en cours de cycle pour LN4 Fusion.

La situation est différente en Formule 2 : le Britannique a créé sa structure suffisamment tôt pour manifester officiellement son intérêt avant l’ouverture du nouveau cycle triennal. Sa candidature fait donc partie de celles actuellement examinées par les responsables du championnat.

Bruno Michel, directeur général de la Formule 2, a confirmé que la procédure de sélection touchait désormais à sa fin.

"Nous sommes en train de finaliser le processus de sélection des équipes de Formule 2 pour les trois prochaines années, et nous annoncerons très prochainement les équipes retenues."

"Lando a déjà intégré la Formule 3 en rachetant les actifs d’AIX, et pour nous, c’est très positif de voir quelqu’un comme Lando revenir s’investir dans notre filière."

Le processus devrait être achevé d’ici environ un mois, avant les dernières manches de la saison actuelle. Le championnat de Formule 2 doit en effet se conclure début décembre, avec les rendez-vous du Qatar et d’Abu Dhabi.

Norris ne devrait donc plus attendre très longtemps avant de savoir si LN4 Fusion pourra également rejoindre la grille de F2 pour le prochain cycle.

Au-delà de la candidature de LN4 Fusion, Bruno Michel se félicite de voir un pilote ayant atteint le sommet de la Formule 1 chercher à soutenir la génération suivante.

Norris a lui-même progressé à travers les catégories de promotion avant d’accéder à la discipline reine, et souhaite désormais mettre à profit son expérience pour aider d’autres jeunes talents à suivre un parcours similaire.

Le responsable de la F2 estime que cette volonté de contribuer au développement des futurs pilotes constitue un signal particulièrement positif pour l’ensemble de la filière.

"Je suis toujours très reconnaissant envers les pilotes qui essaient de rendre un peu de ce qu’ils ont reçu grâce à leur carrière. C’est une démarche très forte de la part de Lando, et je pense qu’il y prend également beaucoup de plaisir."

"Il veut aussi travailler avec de jeunes pilotes. Il souhaite les aider comme il a lui-même été aidé par le passé, et c’est fantastique pour nous."

La question de l’implication personnelle du pilote McLaren se pose naturellement, compte tenu de ses engagements en Formule 1. En tant que champion du monde en titre, Norris doit continuer à consacrer l’essentiel de son temps à sa propre carrière et aux exigences du calendrier de la catégorie reine.

Il ne pourra donc pas assurer personnellement la gestion quotidienne de LN4 Fusion. Mais Bruno Michel ne considère pas cette contrainte comme un obstacle à la réussite du projet.

"Je suis certain qu’il aura une bonne approche de la manière de gérer l’équipe, même s’il ne sera pas présent au quotidien parce qu’il a un autre travail. Mais, assurément, c’est très positif."