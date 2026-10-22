La F1 renonce à durcir les quotas moteur jusqu’en 2028 pour limiter les pénalités

La FIA a décidé de prolonger de deux saisons une mesure destinée à faciliter l’adaptation des motoristes à la nouvelle réglementation technique de la Formule 1. Initialement prévue uniquement pour 2026, l’autorisation d’utiliser un exemplaire supplémentaire de chaque élément du groupe propulseur restera finalement en vigueur en 2027 et 2028. Une décision importante pour les écuries, qui bénéficieront d’une marge de manœuvre supplémentaire afin d’éviter les pénalités sur la grille de départ, alors même que la répartition entre puissance thermique et électrique continuera d’évoluer au cours des deux prochaines années.

Introduite cette saison, la nouvelle génération de groupes propulseurs de Formule 1 a profondément modifié les contraintes techniques auxquelles sont confrontés les constructeurs. Si l’architecture V6 turbo hybride a été conservée, son fonctionnement a considérablement évolué, avec notamment la disparition du MGU-H et une augmentation majeure de la contribution électrique fournie par le MGU-K.

Cette transformation s’accompagne naturellement de nouveaux défis en matière de fiabilité, particulièrement durant les premières années d’exploitation d’une réglementation aussi différente. Conscientes de ces difficultés potentielles, la FIA et la Formule 1 avaient choisi d’assouplir temporairement les quotas de composants autorisés pour la saison 2026.

Chaque pilote pouvait ainsi utiliser un exemplaire supplémentaire de chaque élément du groupe propulseur par rapport à ce qui était prévu avant de s’exposer à des pénalités sur la grille de départ. Cette dérogation devait initialement rester limitée à la première année de la nouvelle réglementation.

Mais la FIA vient finalement de décider de la prolonger jusqu’à la fin de la saison 2028.

Le règlement sportif 2026 précisait explicitement que cette allocation supplémentaire ne serait applicable que pendant la saison en cours. La publication du règlement 2027 révèle toutefois un changement de stratégie.

L’article B8.2.3 indique désormais que tous les pilotes pourront bénéficier d’un exemplaire supplémentaire de chacun des éléments du groupe propulseur énumérés à l’article B8.2.2, et cela pour les saisons 2026, 2027 et 2028.

Cette modification signifie que les quotas actuellement en vigueur ne seront pas réduits l’année prochaine, contrairement à ce qui était initialement prévu. Les motoristes disposeront donc de la même marge de manœuvre pendant les trois premières saisons de la nouvelle génération de moteurs.

Concrètement, chaque pilote pourra utiliser les composants suivants au cours de chacune de ces saisons :

Quatre moteurs à combustion interne.

Quatre turbocompresseurs.

Quatre systèmes d’échappement.

Trois systèmes de stockage d’énergie.

Trois unités électroniques de contrôle.

Trois MGU-K.

Six composants auxiliaires du groupe propulseur.

Sans cette prolongation, chacun de ces quotas aurait été réduit d’une unité à partir de 2027.

Le maintien des allocations actuelles devrait permettre aux constructeurs de poursuivre leurs efforts de développement et de fiabilisation sans être immédiatement confrontés à une augmentation du risque de pénalités. Il ne supprime évidemment pas les sanctions en cas de dépassement des quotas, mais repousse le seuil à partir duquel celles-ci peuvent être appliquées.

Des moteurs qui vont encore évoluer en 2027 et 2028

La décision de la FIA est liée aux évolutions techniques qui attendent encore les groupes propulseurs au cours des deux prochaines saisons. Bien que la nouvelle réglementation soit entrée en vigueur cette année, la répartition entre les puissances thermique et électrique va continuer de changer.

Actuellement, le moteur à combustion interne fournit 53 % de la puissance totale, contre 47 % pour la partie électrique. Cette répartition évoluera dès 2027, avec une contribution thermique portée à 58 % et une part électrique réduite à 42 %. Une nouvelle étape est ensuite prévue en 2028, lorsque le moteur thermique représentera 60 % de la puissance totale, contre 40 % pour le système électrique.

Ces modifications, qui peuvent sembler relativement limitées en apparence, auront des conséquences importantes sur le fonctionnement des groupes propulseurs. Les constructeurs devront notamment adapter leurs systèmes aux nouvelles exigences énergétiques et à l’augmentation de la quantité de carburant nécessaire pour exploiter davantage la puissance du moteur thermique.

Dans ce contexte, maintenir une allocation supplémentaire de composants doit leur permettre de mieux gérer les contraintes de fiabilité et de développement liées à ces ajustements successifs. La FIA semble ainsi vouloir éviter qu’une réduction prématurée des quotas ne multiplie les pénalités sur la grille de départ, alors que les motoristes devront encore faire évoluer leurs technologies.

Des Grands Prix raccourcis à 290 kilomètres en 2027

L’augmentation de la contribution du moteur thermique aura également des conséquences directes sur le déroulement des courses. Afin de tenir compte des besoins supplémentaires en carburant, la distance réglementaire des Grands Prix sera réduite à partir de 2027.

Les courses, actuellement disputées sur une distance minimale de 305 kilomètres, passeront à 290 kilomètres. Cette réduction ne concernera pas le Grand Prix de Monaco, qui bénéficie traditionnellement d’une distance particulière de 260 kilomètres en raison des caractéristiques de son tracé urbain.

La mesure doit permettre de mieux adapter les épreuves aux nouvelles contraintes de consommation imposées par la répartition énergétique révisée.

Elle ne sera toutefois que temporaire. La Formule 1 prévoit en effet de revenir à la distance habituelle de 305 kilomètres dès la saison 2028. À ce stade, les adaptations techniques précises qui permettront aux monoplaces de retrouver cette autonomie de course n’ont cependant pas encore été clarifiées.