La F1 bientôt vendue pour 30 milliards de dollars ? L’ancien patron de Liberty y croit

La Formule 1 pourrait prochainement connaître un nouveau changement majeur de propriétaire. Près de dix ans après son rachat par Liberty Media, le championnat pourrait être vendu et quitter la Bourse dans les deux prochaines années, selon Greg Maffei, ancien président-directeur général du groupe américain. Celui qui a accompagné la transformation commerciale de la discipline estime que l’essentiel de sa croissance spectaculaire appartient désormais au passé. Alors que la valeur de la F1 approche les 30 milliards de dollars, une évolution récente de la gouvernance de Liberty Media pourrait également faciliter l’examen d’éventuelles offres de rachat.

La Formule 1 pourrait-elle changer de propriétaire avant la fin de l’année 2028 ? C’est le scénario envisagé par Greg Maffei, ancien président-directeur général de Liberty Media, qui estime que le championnat pourrait prochainement être racheté et retiré de la cote boursière.

Intervenant lors de la conférence Invest New York 2026, l’ancien dirigeant a livré une prédiction particulièrement directe concernant l’avenir de la discipline.

Interrogé sur la possibilité de voir la Formule 1 toujours cotée en Bourse dans deux ans, Maffei n’a pas hésité à répondre par la négative.

"Je dirais que la F1 aura disparu de la Bourse", a-t-il déclaré.

"Si je devais miser mon propre argent, c’est sur ce scénario que je parierais."

Cette prise de position intervient alors que la valeur de la Formule 1 a considérablement augmenté depuis son acquisition par Liberty Media en 2017. Mais pour Maffei, cette croissance exceptionnelle pourrait désormais laisser place à une phase de développement plus modérée, rendant une vente potentiellement intéressante pour les actionnaires.

Lorsque Liberty Media a pris le contrôle de la Formule 1 en 2017, l’opération valorisait le championnat à environ huit milliards de dollars. Depuis, le groupe américain a profondément transformé le modèle commercial de la discipline, en développant notamment sa présence aux États-Unis et en attirant de nouveaux partenaires.

L’expansion du calendrier, qui compte désormais 24 Grands Prix, a également contribué à renforcer les revenus et l’attractivité du championnat. Cette stratégie s’est accompagnée d’une progression spectaculaire de la valeur de la F1, aujourd’hui estimée à près de 28 milliards de dollars.

En moins d’une décennie, cette valorisation a donc été multipliée par environ 3,5. Une réussite considérable pour Liberty Media, qui a profité de la popularité croissante de la Formule 1 pour développer ses activités commerciales et accroître les revenus liés au championnat.

Mais Greg Maffei considère que les années de croissance les plus faciles sont désormais derrière le groupe.

"L’argent facile a déjà été gagné", a-t-il estimé.

L’ancien dirigeant s’appuie notamment sur l’évolution de l’EBITDA, un indicateur financier mesurant les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements.

"L’EBITDA a été multiplié par trois en huit ou neuf ans. Il ne sera pas à nouveau multiplié par trois au cours des huit ou neuf prochaines années."

Cette évolution pourrait inciter les actionnaires à envisager une cession après avoir bénéficié de l’augmentation considérable de la valeur du championnat.

Le retrait de John Malone pourrait faciliter une vente

Les déclarations de Greg Maffei interviennent également dans un contexte de changement important au sein de Liberty Media.

John Malone, figure historique du groupe américain, a récemment renoncé à la majeure partie de ses droits de vote. Cette évolution modifie l’équilibre des pouvoirs au sein de l’entreprise et pourrait offrir davantage de liberté à son conseil d’administration pour examiner d’éventuelles propositions de rachat.

Jusqu’à présent, l’influence de Malone constituait un élément majeur de la gouvernance de Liberty Media. La réduction de son pouvoir de vote pourrait désormais faciliter l’étude d’opérations stratégiques importantes, notamment une éventuelle vente de la Formule 1.

Greg Maffei estime que les administrateurs auraient, dans ce contexte, l’obligation légale d’examiner toute offre sérieuse dans l’intérêt des actionnaires. Cela ne signifie pas qu’une vente soit actuellement engagée ou qu’un acheteur ait déjà présenté une proposition. Mais cette évolution de la gouvernance pourrait rendre une opération de cette ampleur plus envisageable qu’auparavant.

Un rachat qui pourrait rapporter environ 30 milliards de dollars

La question du prix constituerait évidemment l’un des principaux obstacles à une éventuelle acquisition de la Formule 1. Avec une valorisation proche de 28 milliards de dollars, un repreneur potentiel pourrait devoir mobiliser environ 30 milliards de dollars pour mener à bien une telle opération.

Un montant qui limiterait considérablement le nombre d’acteurs capables de se positionner. Parmi les acquéreurs potentiels figureraient notamment des fonds souverains, disposant de ressources financières considérables, ainsi que de grands groupes de capital-investissement.

Ces derniers pourraient envisager de retirer la Formule 1 de la Bourse afin de la développer dans un cadre privé, avant une éventuelle nouvelle opération financière à plus long terme.