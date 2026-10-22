Pérez révèle que Cadillac F1 va faire des ’expérimentations’ à Austin

Sergio Pérez a révélé que Cadillac F1 apporte encore une nouvelle évolution ce week-end, pour essayer de se rapprocher de ses concurrents. La MAC-26 arborera des pièces que le Mexicain qualifie d’expérimentations, et qui pourraient apporter des progrès nets sur la monoplace pour la fin de saison, à condition qu’elle soit efficace et que l’idée fonctionne.

C’est le deuxième Grand Prix à domicile ce week-end pour Cadillac à Austin, après celui à Miami en mai. Pour le pilote mexicain, ce sera un peu différent de l’expérience vécue en Floride, mais aussi de celle des récentes courses urbaines.

"Ca a été une année difficile, c’était notre première saison, et je pense qu’on semblait plus compétitifs à Miami, on était plus proches de nos rivaux. Les autres équipes ont eu un meilleur développement que nous à cause du budget limité que nous avons. Mais nous avons une évolution ici, et elle pourrait bien fonctionner" note Pérez, qui voit un rapport de différent de celui de Singapour..

"C’était un peu unique avec les rues, je pense que maintenant que nous sommes de retour sur un circuit plus conventionnel, nous verrons le vrai rythme de la voiture, donc on verra. Et l’évolution nous donne un peu d’espoir, mais c’est une expérimentation. Si ça fonctionne, ça sera bien pour nous."

Pérez a aussi eu un mot pour Carlos Slim, son mécène depuis le début de sa carrière, dont le soutien et les sponsors ont aidé sa carrière : "Évidemment, ils ont été super importants pour moi. Sans Carlos, je ne serais pas ici. Il a été mon plus grand soutien depuis que je suis très jeune."

"Pas seulement en termes de soutien financier. C’est fondamentalement mon second père parce qu’il a vraiment suivi ma carrière, m’a vraiment suivi personnellement. C’est un ami très proche. Il sait tout ce qui se passe dans ma vie, et il m’a toujours donné de très bons conseils tout au long de ma carrière."