Gasly a fait ’un tour spécial’ en qualifs et va être ’agressif’ en course

Alpine F1 a connu une qualification encourageante à Austin, notamment avec le résultat de Pierre Gasly. Le Français a signé le 11e temps et s’élancera dixième à la faveur des pénalités, et l’équipe a semblé plus proche de Racing Bulls que lors du début de week-end, au moins sur un tour. La question sera comme à chaque fois de savoir si le rythme peut tenir en course.

Le pilote tricolore admet toutefois qu’il pensait avoir fait mieux que le 11e temps après son dernier chrono en Q2, et il estime qu’il était impossible de faire mieux, alors qu’il espère pouvoir s’attaquer à Liam Lawson au départ et reprendre des points à Racing Bulls.

"Je pense que c’était un tour spécial, quand j’ai fini le tour j’étais heureux, c’était difficile toute la séance et j’ai eu l’impression de tout tirer de la voiture. Je croyais que c’était un tour de Q3 mais il m’a manqué environ deux dixièmes" a déclaré Gasly.

"Il m’a manqué un peu de rythme, mais comme je l’ai dit, je sais qu’il n’y avait pas mieux à faire. Ca montre aussi que l’on peut chasser Racing Bulls. On n’avait pas de quoi les battre aujourd’hui mais on espère qu’on pourra le faire demain."

"A Singapour, j’ai pris un mauvais départ qui m’a coûté cher, mais demain je dois être agressif face à Liam au départ. Je vais approcher cela comme ça, on a besoin de gros points donc il n’y a qu’une manière d’envisager les choses."

Franco Colapinto admet quant à lui que le week-end a été bizarre puisqu’il savait dès le début qu’il allait écoper de dix places de pénalité sur la grille. Dès lors, il a fait ce qu’il a pu en sachant qu’il s’élancera 21e en course.

"En abordant les qualifications aujourd’hui, nous savions que la tâche serait un peu plus difficile avec la pénalité sur la grille, mais nous nous attendions à mieux concernant la position où nous avons finalement terminé sur les feuilles de temps" a déclaré Colapinto.

"Quand vous savez qu’une pénalité arrive, vous essayez quand même de faire de votre mieux et de minimiser l’impact avec une meilleure place sur la grille. Le rythme nous a tout simplement fait défaut aujourd’hui, et la voiture est apparemment moins adaptée ici que sur d’autres circuits, ce que nous devons comprendre."

"Nous avons travaillé dur tout le week-end sur les réglages de course et nous avons économisé des pneus, espérons donc un meilleur dimanche et menons le combat face à ceux qui sont devant nous."