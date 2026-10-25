Hülkenberg est frustré de sa 11e place, Bortoleto garde espoir en fond de grille

Audi F1 a signé une séance qualificative correcte au Grand Prix des Etats-Unis, avec les 12e et 13e positions, derrière les Racing Bulls et Pierre Gasly, mais proches du top 10. Les positions de départ sur la grille seront toutefois différentes au jeu des pénalités, et les points pourraient être sur la table pour le constructeur allemand à Austin ce dimanche.

Nico Hülkenberg sera 11e sur la grille pour la cinquième fois de la saison, et il espèrera évidemment finir mieux qu’à cette position, qui a été celle qu’il a le plus occupée toute la saison, et il est frustré de ne pas avoir atteint la Q3.

"C’était une séance de qualifications très serrée, et malheureusement nous avons manqué la Q3 d’un dixième seulement. Mon premier relais en Q2 était plutôt bon, mais nous n’avons pas réussi à trouver ce petit plus dans le temps au tour lors du second relais" a déclaré l’Allemand.

"Dans ce milieu de tableau, ces petits écarts font toute la différence. Pourtant, en partant de la 11e place demain, nous sommes dans une position correcte. Ce sera une course longue et physique, surtout avec toutes les bosses de cette piste."

"Le départ et le premier tour seront importants, mais je pense que nous pouvons nous battre avec les voitures autour de nous et livrer un bon combat. Il y a beaucoup à jouer, alors voyons ce que nous pouvons en tirer."

Gabriel Bortoleto avait signé le 13e chrono mais a reçu de nombreuses places de pénalité, et il s’élancera en dernière position sur la grille. Il explique comment il a aidé son équipier, et assure qu’il garde encore de l’espoir pour la course.

"La voiture se comportait vraiment bien en Q1, et cela m’a aidé à réaliser un tour vraiment satisfaisant, à l’exception du dernier virage" a expliqué le pilote brésilien au terme de la séance.

"Je savais que je devais tout donner sur la piste, étant donné que j’allais aider Nico avec l’aspiration en Q2, donc c’était sympa de réussir ce tour. Nous savons que nous devons partir du fond de la grille demain, il n’y avait donc pas de vraie raison de pousser plus en qualifications."

"Pourtant, je suis optimiste pour la course. Évidemment, ce n’est pas facile quand on part du fond, mais dépasser est possible ici, et je crois qu’il y aura des opportunités pour nous. Nous devons être prêts à en profiter dès qu’elles se présenteront."