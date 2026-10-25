Piastri déplore une McLaren ’incroyablement difficile à piloter’ à Austin
Norris s’agace contre son propre "travail merdique"
McLaren F1 n’a pas pu lutter avec les trois autres équipes de pointe à Austin, et les deux pilotes de l’équipe s’élanceront en quatrième ligne sur la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis. Une performance qui confirme toutes les difficultés subies au long du week-end, et qui ne vient pas rassurer les pilotes avant la course, qu’aucun des deux ne semble attendre avec impatience.
Oscar Piastri sera septième au départ et il reconnait que la qualification n’a pas été de tout repos, comme le reste de son week-end. Il rejoint les propos de son équipier hier, qui expliquait que la MCL40 est très difficile à maîtriser, après un week-end de hauts et de bas.
"Je ne sais pas s’il y a eu des hauts ! Ca a été difficile tout le week-end. Je n’avais pas de rythme, on se gratte la tête car la voiture a le potentiel d’être rapide, mais elle est juste incroyablement difficile à piloter. Ca a été un vrai défi depuis les premiers tours vendredi donc ce n’est pas une grosse surprise" admet Piastri.
"On a essayé beaucoup de choses mais rien ne semble fonctionner. On ne s’attendait pas à ce que des changements qu’on allait effecteur fasse une différence massive, mais on voulait juste gagner un peu de temps avec la voiture."
Lando Norris a réussi à signer le sixième temps à la toute fin de la Q3, mais son tour a été annulé pour avoir dépassé les limites de piste. Le champion du monde en titre n’a pas caché sa frustration et rejette la faute sur ses propres performances.
"Ce n’était pas génial, c’était difficile, la voiture n’était pas mauvaise mais j’ai fait un travail merdique" a déclaré Norris, qui ne sait pas quoi attendre de la course. "Honnêtement je ne sais pas, le rythme est meilleur qu’il n’y parait, mais ce sera difficile depuis la huitième place. C’était juste une mauvaise journée."
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