Ferrari travaille déjà sur un moteur inspiré du concept de Mercedes F1

Ferrari a déjà lancé les travaux sur une nouvelle génération de moteur inspirée du concept controversé de Mercedes, alors que les spéculations s’intensifient dans le paddock autour de l’approche technique adoptée par le constructeur allemand en vue de la réglementation 2026.

Les équipes rivales se rapprochent progressivement de la compréhension du principe de compression inédit qui expliquent les performances précoces affichées par Mercedes avec son nouveau groupe propulseur.

Depuis plusieurs semaines, les ingénieurs évoquent une théorie reposant sur l’utilisation d’un minuscule volume auxiliaire, d’environ un centimètre cube, relié à la chambre de combustion par un canal très étroit situé à proximité de la bougie de la préchambre, en haut du cylindre.

D’autres évoquent des pistons forgés en 3D par laser permettant de créer les cavités nécessaires à une plus grande dilatation, ce qui permet de réduire le taux de compression et donc favoriser la combustion, la puissance et l’efficience énergétique.

Fait notable, des rumeurs similaires entourent également le programme Red Bull-Ford, alimentant encore davantage les discussions sur la légalité et l’originalité de ces solutions.

Puisque la FIA ne semble pas pouvoir contrôler ce que font les motoristes lorsque les V6 sont en fonctionnement, Ferrari aurait déjà commencé à préparer sa riposte... mais pas pour 2026

Le directeur du département moteur de Ferrari, Enrico Gualtieri, a donné son feu vert au développement pour le groupe propulseur de 2027 de solutions visant à obtenir un taux de compression dynamique.

La FIA, sous la direction de Nikolas Tombazis, responsable des monoplaces, a jugé le concept de Mercedes totalement conforme au règlement, ce qui aurait poussé Maranello à explorer sa propre interprétation technique sans attendre l’issue des réunions qui se poursuivent. Mais personne ne voit comment la FIA pourrait contrôler un taux de compression à chaud.

Maintenant, nous rentrons dans le domaine de la spéculation : la solution étudiée par Ferrari serait différente de Mercedes et reposerait sur une bielle redessinée, utilisant un matériau doté d’un fort coefficient de dilatation thermique. L’objectif serait de compenser les pertes de compression lorsque les températures augmentent.

Si cette approche s’avère concluante, elle ne serait toutefois pas testée sur banc avant mi-2026, rendant toute apparition en piste improbable avant la saison 2027.

Le gain potentiel estimé de ces taux de compression dynamiques se situe entre 10 et 15 chevaux, un avantage loin d’être négligeable dans un contexte de motorisation étroitement réglementée.