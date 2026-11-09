Ferrari déçoit au Brésil : Vasseur pointe un manque de constance inquiétant

Ferrari a vécu un GP du Brésil particulièrement compliqué, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne parvenant pas à faire mieux que les huitième et neuvième places à l’arrivée. Malgré un excellent départ du Britannique et quelques séquences encourageantes en course, les deux pilotes ont souffert d’un manque de régularité lié notamment à la difficulté de maintenir les pneumatiques dans leur fenêtre de fonctionnement optimale. Frédéric Vasseur reconnaît que la SF-26 disposait d’un potentiel supérieur à celui affiché à Interlagos, mais que les positions de départ, les pénalités et les températures basses ont rendu toute remontée difficile. Un constat préoccupant avant le GP de Las Vegas, où la Scuderia pourrait retrouver des conditions similaires.

Ferrari quitte Interlagos avec un résultat décevant et seulement quelques points supplémentaires au championnat constructeurs. Charles Leclerc a terminé huitième du GP du Brésil (septième en piste, pénalisé de 5 secondes après l’arrivée), devant son coéquipier Lewis Hamilton, neuvième, au terme d’une course durant laquelle la Scuderia n’a jamais véritablement trouvé la constance nécessaire pour remonter dans le classement.

Le week-end brésilien a également été marqué par le sacre de Mercedes au championnat du monde des constructeurs, à trois courses de la fin de la saison. Avant de revenir sur les difficultés de sa propre équipe, Frédéric Vasseur a tenu à féliciter l’écurie allemande pour sa domination en 2026.

"Tout d’abord, félicitations à Mercedes pour avoir remporté le championnat des constructeurs. L’équipe a réalisé un excellent travail cette saison et mérite ce succès."

Pour Ferrari, les difficultés étaient en partie prévisibles avant même l’extinction des feux. Les positions de départ de Leclerc et Hamilton, combinées aux températures particulièrement fraîches rencontrées à Interlagos, laissaient présager une course compliquée.

Hamilton a néanmoins réussi à gagner plusieurs places dès les premiers virages, réalisant un départ particulièrement efficace dans des conditions délicates.

Mais cet élan initial n’a pas duré. Au fil des tours, le Britannique a progressivement perdu en compétitivité, tandis que Leclerc rencontrait des difficultés similaires avec sa monoplace.

"Quant à notre course, nous savions qu’elle serait délicate en raison de nos positions sur la grille de départ et des températures froides. Lewis a pris un départ fantastique et a gagné de nombreuses places, mais ses performances ont décliné au fil du relais, tout comme celles de Charles."

Le principal problème rencontré par Ferrari a été l’incapacité à maintenir un niveau de performance constant pendant les différents relais.

Les deux pilotes ont parfois réussi à signer des chronos satisfaisants, mais ces performances sont restées trop ponctuelles pour leur permettre de progresser durablement.

Paradoxalement, certains des meilleurs tours ont été réalisés en fin de relais, lorsque les pneumatiques étaient déjà fortement usés. Leclerc a notamment retrouvé un rythme intéressant avec ses pneus tendres vieillissants, sans toutefois pouvoir compenser le temps perdu auparavant.

"On manquait de constance à chaque tour tout au long de la course, on a fait quelques bons tours à la fin du relais quand les pneus étaient vieux. Les tendres de Charles étaient bons à la fin du relais mais ce n’était pas assez pour remonter depuis l’arrière. On marque des points, assez peu, mais avec les pénalités on n’attendait pas beaucoup."

Vasseur estime que Ferrari pouvait faire mieux

Au-delà du résultat final, Frédéric Vasseur considère que Ferrari n’a pas réussi à exploiter pleinement les capacités de sa monoplace pendant le week-end brésilien.

"Le rythme aurait pu être meilleur ce week-end avec la voiture que l’on a. Mais avec les pénalités, l’approche de la qualification est différente, et on est partis de loin en course, mais le rythme n’était pas assez constant."

Cette irrégularité a été particulièrement pénalisante dans une épreuve où les conditions de piste évoluaient constamment et où les équipes devaient adapter leur stratégie aux changements d’adhérence.

Vasseur identifie clairement la gestion des pneumatiques comme l’une des principales faiblesses rencontrées par Ferrari à Interlagos.

Les températures basses ont compliqué la mise en température et le maintien des gommes dans leur plage de fonctionnement optimale.

"Dans l’ensemble, nous avons eu du mal à maintenir les pneus dans leur fenêtre de fonctionnement optimale tout au long de la course. La voiture est donc devenue difficile à piloter, ce qui a entraîné un rythme irrégulier pour nos deux pilotes."

"Nous avons manqué de performance et devons comprendre comment progresser dans de telles conditions, d’autant plus que la prochaine course, à Las Vegas, pourrait également se dérouler par des températures très basses."

Ferrari ne dispose plus que de trois courses pour améliorer son bilan de fin de saison, même si Frédéric Vasseur a laissé transparaître une certaine incertitude quant au maintien de l’intégralité du calendrier.

"On a encore trois courses à disputer, j’espère. La première sera à Las Vegas, très froide avant d’aller au Moyen Orient. Ce sera un défi mais j’espère que le rythme sera là."