Bearman est ’triste’ de voir Ocon partir et parle de son ’nouveau rôle’ chez Haas F1

Oliver Bearman espère signer un bon résultat ce week-end au Grand Prix des Etats-Unis, pour la deuxième course à domicile de son équipe. Le pilote Haas F1 avait vécu un très bon GP l’an dernier sur le même circuit et il espère confirmer ses bonnes dispositions sur le Circuit of the Americas. Bien que l’équipe ne soit pas à un niveau si solide qu’il y a 12 mois, il est enthousiaste avant de débuter.

Cette fois, il aura en plus le temps de se préparer au fil du week-end, puisqu’il ne s’agira pas d’un Sprint comme l’année dernière, ce qui lui laissera trois heures de roulage pour comprendre les conditions de roulage, qui sont toujours délicates à Austin.

"L’année dernière, c’était une très bonne course, si l’on considère que je découvrais le circuit et que c’était un format Sprint. C’est une piste amusante, c’est un défi avec les bosses qui, apparemment, changent chaque année !" a déclaré le Britannique.

"Je pense que nous sommes moins compétitifs que nous l’étions l’année dernière au même moment, mais on a prouvé à Singapour que si les choses se passent bien, on peut être dans les points, et on va essayer de continuer."

Bearman a été interrogé sur l’arrivée de Rafael Camara dans l’équipe l’année prochaine, alors qu’il n’a pas encore été confirmé lui-même. Mais il a expliqué comment les choses allaient changer dans l’équipe en lâchant quelques phrases qui ne font pas de doute.

"C’est une bonne nouvelle pour l’équipe. C’est triste de perdre Esteban, c’est un nouveau début pour l’équipe et pour moi... potentiellement... j’aurais un nouveau rôle, et c’est bien d’avoir Rafa aussi dans l’équipe."

"En étant le plus expérimenté dans l’équipe, l’équipe viendra davantage vers moi pour les retours techniques et les indications sur le développement. Mais c’est un défi à relever, j’ai aussi beaucoup appris d’Esteban à ce sujet et c’était très positif."

"Ce sera un défi différent, et même si je ne roule dans l’équipe que depuis un an et demi, on a une longue relation positive. J’ai rencontré tout le monde en octobre 2023, donc on a un lien fort, et je suis impatient de voir ce que donnera l’année prochaine."

Enfin, il a aussi commenté le fait de rouler à domicile pour l’équipe, et admet que cette impression d’être à la maison revient souvent au fil de la saison : "C’est bien d’être l’équipe américaine originelle, et piloter dans ce pays est excitant pour nous."

"C’est amusant, j’ai l’impression qu’on a sept courses à domicile toute l’année ! Il y a Silverstone, d’où je viens, et l’équipe y est aussi, l’Italie, où l’équipe a aussi des gens, et toutes les courses américaines."