Audi F1 rate les points : un problème d’anti-calage ruine les espoirs de Hülkenberg

Audi F1 a quitté le Grand Prix des États-Unis sans inscrire le moindre point, malgré deux remontées encourageantes de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Encore onzième à l’arrivée, l’Allemand a échoué aux portes du top 10 après avoir perdu plusieurs positions à cause du déclenchement inattendu du système anti-calage de sa monoplace, quelques mètres après le départ. Son coéquipier brésilien a quant à lui terminé treizième après s’être élancé depuis le fond de la grille.

Audi est passée tout près de marquer des points au Circuit des Amériques. Nico Hülkenberg a terminé à la onzième place, tandis que Gabriel Bortoleto a franchi la ligne d’arrivée au treizième rang, au terme d’une course durant laquelle les deux pilotes ont dû remonter dans le peloton.

Pour Hülkenberg, les difficultés ont commencé quelques instants seulement après l’extinction des feux.

Alors qu’il venait de s’élancer, le système anti-calage de sa monoplace s’est activé de manière inattendue, lui faisant perdre plusieurs positions avant même d’aborder la première partie du circuit.

"Malheureusement, nous avons perdu du terrain au départ lorsque le système anti-calage de la voiture s’est brièvement déclenché. C’était assez étrange, parce que cela s’est produit quelques mètres après avoir quitté la grille, et non immédiatement."

"Les sensations et le bruit étaient un peu inhabituels, donc nous devrons examiner ce qui s’est passé et comprendre pourquoi. Évidemment, perdre ces positions dès le départ a rendu le reste de l’après-midi assez difficile."

Après cet incident, Hülkenberg a dû reconstruire sa course depuis la quinzième position. Malgré ce handicap, l’Allemand a progressivement regagné du terrain, jusqu’à se rapprocher de la dixième place dans les derniers tours.

"À partir de là, je pense que nous avons fait ce que nous pouvions. Notre rythme était assez similaire à celui des voitures autour de nous, particulièrement les Racing Bulls, mais une fois qu’on se retrouve derrière, il est difficile de revenir."

Hülkenberg préfère néanmoins ne pas spéculer sur le résultat qu’il aurait pu obtenir sans son problème initial.

"Il est difficile de dire ce qui aurait été possible avec un départ normal, mais le milieu de peloton reste incroyablement serré. Nous allons retenir ce que nous pouvons de ce week-end et partir au Mexique pour essayer à nouveau."

De l’autre côté du garage, Gabriel Bortoleto a connu une course plus positive que ne le laissait envisager sa position de départ. Le Brésilien s’était élancé depuis la dernière ligne après des pénalités liées aux modifications que l’équipe avait dû effectuer sur sa monoplace.

Malgré ce handicap, il est parvenu à remonter jusqu’à la treizième place, en réalisant plusieurs dépassements.

"Dans l’ensemble, c’était une bonne course. La voiture se comportait bien et nous avions le rythme."

"J’ai dépassé pas mal de voitures tout en restant propre, et je me suis un peu amusé au milieu du peloton, en donnant le maximum et en réalisant de bons tours."

"Évidemment, il est toujours difficile de gagner beaucoup de positions lorsqu’on part du fond de grille, mais c’est bien de quitter Austin sur une note plutôt positive."

"Espérons que nous pourrons conserver ces points positifs au Mexique et réaliser un meilleur week-end la semaine prochaine."

McNish regrette un résultat qui ne reflète pas la performance d’Audi

Allan McNish partage le sentiment de ses pilotes : Audi a montré un rythme encourageant, mais n’a pas réussi à transformer cette compétitivité en points. Le directeur de la compétition de l’écurie a particulièrement apprécié les remontées de Hülkenberg et Bortoleto.

"Les deux pilotes ont réalisé de belles remontées, même si, malheureusement, nous terminons juste en dehors des points."

Concernant Bortoleto, McNish estime que la treizième place constituait un résultat réaliste compte tenu de sa position de départ.

"Pour Gabi, qui partait de la dernière ligne après les pénalités liées aux modifications que nous avons dû effectuer, la treizième place était, de manière réaliste, le meilleur résultat accessible. Il a réalisé une course propre, très réfléchie, et a bien progressé dans le peloton."

Le Britannique se montre également élogieux à l’égard de Hülkenberg, dont la course a été fortement compromise par le problème d’anti-calage.

"La course de Nico a été compromise au départ lorsque le système anti-calage s’est déclenché, le faisant reculer à la quinzième place. Remonter jusqu’à la onzième place et se rapprocher de la dixième a été un superbe effort."

McNish considère ainsi que le classement final ne reflète pas pleinement le travail accompli par le pilote allemand.

"Au bout du compte, le résultat ne reflète pas la performance qu’il a réalisée ni ce qui aurait pu être possible avec un départ sans problème."

"Nous nous rendons au Mexique la semaine prochaine avec la détermination de transformer cette performance en points, et nous reviendrons à l’attaque."