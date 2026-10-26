Antonelli savoure sa démonstration à Austin : ’l’un de mes meilleurs week-ends’

Kimi Antonelli a signé l’une de ses performances les plus abouties de la saison en remportant le Grand Prix des États-Unis, sa neuvième victoire en 2026. Désormais tout proche de son premier titre mondial, le pilote Mercedes estime avoir réalisé à Austin un week-end particulièrement réussi, tant sur le plan du pilotage que de la gestion stratégique. L’Italien est revenu sur son départ face à Max Verstappen, son pari réussi sur une stratégie à un seul arrêt et les progrès de sa monoplace. Mais malgré son avance considérable au championnat, il reconnaît également plusieurs erreurs qui continuent de le préoccuper.

Kimi Antonelli n’a pas seulement remporté une nouvelle victoire au Circuit des Amériques. Le jeune Italien estime avoir livré l’un des week-ends les plus complets de sa carrière en Formule 1, grâce à une progression constante de sa performance et à une exécution presque parfaite en course.

Interrogé sur la place de ce succès parmi ses meilleures prestations, le pilote Mercedes a particulièrement insisté sur le travail collectif accompli par son équipe.

"Oui, je pense que c’était l’un des meilleurs week-ends, en raison de la manière dont nous avons progressé tout au long de celui-ci. Et, vous savez, cela a également été un formidable travail d’équipe aujourd’hui, particulièrement sur le plan stratégique, avec la confiance accordée à la stratégie à un seul arrêt."

"C’était vraiment un excellent travail collectif et tous les membres de l’équipe méritent ce résultat aujourd’hui."

L’un des moments importants de la course s’est produit lorsque Verstappen est rentré aux stands dès le 13e tour. Alors que Mercedes pouvait envisager de réagir immédiatement pour couvrir son adversaire, l’équipe allemande a préféré prolonger le premier relais d’Antonelli, parti avec les pneus médiums.

Une décision qui a initialement suscité quelques interrogations chez le pilote italien.

"J’étais un peu inquiet au début, mais ensuite nous avons réussi à prolonger notre relais et, en réalité, le rythme est revenu avec les pneus médiums. Nous avons donc pu continuer sans perdre trop de temps."

"Et donc, après avoir effectué le premier relais avec les médiums, nous nous sommes dit : ’Bon, nous allons partir sur une stratégie à un seul arrêt’."

Le passage aux pneus durs a ensuite confirmé la pertinence de cette approche.

"Pour être franc, les pneus durs se sont montrés très résistants, donc j’étais assez confiant dans ma capacité à aller jusqu’au bout. Je ne savais simplement pas à quel point il faudrait les ménager, mais tout s’est bien passé et la voiture se comportait très bien aujourd’hui."

Antonelli est également revenu sur son envol face à Verstappen, qui disposait de pneus tendres alors que la Mercedes était chaussée de médiums. Un choix qui pouvait sembler désavantageux au moment de l’extinction des feux, mais qui résultait avant tout des pneumatiques encore disponibles dans le garage Mercedes.

"Le départ est clairement un domaine dans lequel nous avons énormément progressé. Nous étions complètement à la traîne au début de la saison et maintenant nous sommes performants, donc c’est définitivement une chose de moins dont nous devons nous préoccuper."

"Pour être franc, nous n’avions pas beaucoup de choix. Nous n’avions plus de pneus tendres neufs, donc les médiums neufs étaient pratiquement notre seule possibilité, avec les pneus durs."

Le déroulement de la course a d’ailleurs révélé une hiérarchie pneumatique différente de celle observée lors des manches précédentes.

"Mais, vous savez, les médiums n’étaient pas extraordinaires. Je pense que les meilleurs pneus étaient les durs, simplement parce que c’étaient les plus résistants."

"C’était assez surprenant, parce que lors des dernières courses, les tendres avaient probablement toujours été les meilleurs pneus. C’était donc une bonne surprise et, heureusement, cela a fonctionné pour nous."

La gestion du dernier relais a constitué un autre élément important de la victoire d’Antonelli. Le pilote Mercedes reconnaît qu’il ne disposait que de peu de références sur le comportement des pneus durs en conditions de course.

Il avait certes utilisé ce composé lors de la première séance d’essais libres, mais sans effectuer de véritable relais long.

"Concernant le relais en pneus durs, oui, il y a eu une communication constante avec Bono parce que, évidemment, nous ne les avions utilisés qu’en EL1 et je n’avais même pas effectué de long relais avec ces pneus. Je ne savais donc pas à quel point je pouvais attaquer ni combien je devais les ménager."

"Mais après quelques tours, ils se sont montrés assez résistants, donc j’ai simplement pu rouler à mon rythme. Et, pour être franc, les pneus durs étaient probablement les meilleurs de la course."

L’Italien estime que sa capacité à gérer ce type de situation progresse naturellement avec l’expérience accumulée.

"Oui, clairement, à chaque course que vous disputez, vous gagnez de plus en plus d’expérience et vous êtes capable de mieux gérer des situations différentes."

Les évolutions de Mercedes commencent enfin à porter leurs fruits

Au-delà de la stratégie, Antonelli estime que les évolutions introduites par Mercedes à Sepang commencent à démontrer leur potentiel. Leur efficacité n’est toutefois pas encore uniforme selon les caractéristiques des circuits.

Interrogé sur la possibilité que ces nouveautés apportent désormais les gains attendus par l’équipe, le pilote italien a apporté une réponse nuancée.

"À certains endroits, je dirais que ce n’est toujours pas autant que ce que nous espérions, mais ailleurs, elles fonctionnent très bien."

"Je pense que la voiture est très performante dans les virages rapides et de vitesse moyenne. L’équilibre est bon."

"Nous avons encore un peu de mal à basse vitesse avec des blocages des roues avant, mais globalement, j’ai le sentiment que ces évolutions commencent enfin à donner ce que nous attendions. Nous commençons à voir les résultats et les améliorations apportées par cet ensemble."

Toto Wolff a estimé qu’Austin constituait la meilleure victoire d’Antonelli cette saison. Une appréciation qui a conduit le pilote italien à comparer ce succès avec celui décroché à Monza, où il avait réussi une remontée spectaculaire depuis la dernière ligne de la grille.

"Oui, je veux dire, à Monza, nous avions clairement la voiture la plus rapide. Nous étions simplement extrêmement rapides, donc c’était évidemment incroyablement spécial de revenir depuis le fond de la grille."

"Mais c’était aussi un circuit sur lequel il était relativement facile de dépasser, et nous étions tellement rapides."

"Monza était définitivement une victoire très spéciale, dont je me souviendrai toute ma vie."

"Mais, vous savez, celle-ci était probablement meilleure sur le plan de l’exécution, parce que la manière dont nous avons progressé et construit notre performance tout au long du week-end était vraiment très bonne."

Antonelli veut profiter du Mexique sans penser au titre

Avec sa neuvième victoire de la saison, Antonelli se rapproche désormais considérablement de son premier titre mondial. Le pilote Mercedes pourrait être sacré dès le Grand Prix de Mexico, mais refuse de modifier son approche à l’occasion de cette échéance potentiellement historique.

Il entend continuer à privilégier le plaisir de piloter et la recherche de nouvelles victoires.

"Je vais aborder cette course avec le même état d’esprit, en essayant simplement de prendre le plus de plaisir possible et, je l’espère, de me battre pour une nouvelle victoire."

"Mais oui, le mieux serait de terminer sur une bonne note, et c’est l’objectif. Je vais simplement essayer de profiter du reste de la saison à partir de maintenant."

Interrogé sur sa capacité à rester aussi performant malgré l’attention portée à sa première occasion de décrocher le titre mondial, Antonelli a mis en avant le rôle de ses proches.

"Pour être franc, j’ai beaucoup de chance parce que je suis entouré d’un très bon groupe de personnes. Dans l’équipe, il y a mon père, qui vient toujours, puis mon préparateur à la performance."

"J’ai simplement un formidable groupe de personnes autour de moi qui m’aident à être plus détendu et à ne pas m’inquiéter de ce genre de choses."

"Ils m’aident à faire abstraction du bruit extérieur, et c’est aussi ce qui me permet de profiter du week-end et d’être performant."

Il reconnaît néanmoins que les discussions autour du titre mondial étaient particulièrement nombreuses avant le Grand Prix des États-Unis.

"Je pense qu’évidemment, il y a eu beaucoup de discussions. Je ne vais pas mentir, jeudi, on a énormément parlé du championnat et de tout cela."

"J’ai simplement essayé de ne pas du tout m’en préoccuper et de réaliser le meilleur résultat possible. Aujourd’hui, c’était un résultat très important pour moi et pour l’équipe."

Malgré son avance considérable au championnat, Antonelli ne considère pas sa saison comme parfaite. Interrogé sur les hauts et les bas de sa campagne 2026, il reconnaît avoir été lui-même surpris par l’ampleur de sa réussite.

"Eh bien, c’est certain que cette saison a été une bonne surprise jusqu’à présent. Bien sûr, elle n’est pas encore terminée. Il reste quelques courses pendant lesquelles je veux simplement bien faire et continuer à me battre pour des victoires."

"Ce serait bien de terminer sur une bonne note."

Mais Antonelli identifie également plusieurs domaines dans lesquels il doit encore progresser, notamment dans sa manière d’aborder certaines situations.

"En repensant à la saison, il y a encore des choses sur lesquelles travailler et progresser, que ce soit dans l’état d’esprit à adopter dans certaines situations ou dans la manière dont je gère certains scénarios."

"À la fin de la saison, j’aurai davantage de temps pour revenir sur tout cela : ce qui s’est bien passé et ce qui aurait pu être mieux."

"Mais c’est clairement une saison très régulière jusqu’ici, et nous allons essayer de continuer ainsi jusqu’au bout."

Invité à préciser les erreurs auxquelles il faisait référence, Antonelli a cité plusieurs épisodes qui l’ont marqué. Le premier remonte au Grand Prix d’Australie, lors de la troisième séance d’essais libres.

"Tout d’abord, il y a eu l’erreur en EL3 en Australie."

"Au Japon, j’ai mal exécuté mon départ. Ensuite, à Miami également, lors du Sprint, j’ai tout simplement laissé échapper des points à cause des limites de piste."

Les infractions aux limites de piste constituent d’ailleurs l’un des aspects qu’il souhaite particulièrement améliorer.

"Oui, les limites de piste ont été le problème le plus important pour moi. Il y a clairement ce genre de situations, et puis aussi certaines séances de qualifications que je n’ai pas abordées avec le bon état d’esprit."

"Il faut donc simplement m’assurer de progresser dans ces domaines."