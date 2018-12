Il est rare de voir un double champion du monde en titre quitter la discipline dans laquelle il est au sommet et pourtant, c’est ce que va faire Johan Kristoffersson, vainqueur de 11 des 12 manches de World RX cette saison.

C’était malheureusement à craindre pour la discipline, qui a enregistré les départs successifs de Peugeot, Sébastien Loeb, EKS RX (l’équipe de Mattias Ekström), et maintenant la structure de Petter Solberg, qui engageait les VW Polo officielles pilotées par Solberg lui-même et Kristoffersson.

Si cela inquiète du côté du Rallycross, d’autres disciplines en profitent, et c’est le cas du WTCR, qui va voir le Suédois débarquer dans ses rangs. En effet, Kristoffersson pilotera une VW Golf TCR du Sébastien Loeb Racing l’an prochain, et fera équipe avec Rob Huff, Mehdi Bennani et un autre pilote encore à définir.

"J’ai vraiment hâte de prendre part au WTCR ! Après quatre années de Rallycross, 2019 sera ma première saison complète en Coupe du Monde des Voitures de Tourisme sur la scène internationale depuis 2013" a déclaré Kristoffersson. Je découvrirai la plupart des circuits et cela représente donc un énorme défi."

"Je suis également impatient de travailler avec mes nouveaux coéquipiers, en particulier le Champion du Monde, Rob Huff. Enfin, le Sébastien Loeb Racing est une équipe expérimentée et je suis ravi de faire partie de la famille Volkswagen !"