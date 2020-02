La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier

La saison 2020 du WTCR continue de subir des remous, à quelques semaines de son coup d’envoi. Et c’est justement ce coup d’envoi qui vient de subir un grand changement, puisque la manche marocaine du calendrier a été annulée.

Disputée en début de saison sur le circuit Moulay El-Assan, elle devait se disputer cette année en ouverture de saison à Marrakech, mais a finalement été annulée. La cause à cela semble être le départ de Mehdi Bennani.

Le pilote marocain était en effet un acteur du WTCC puis du WTCR depuis plusieurs années, mais le retrait de Volkswagen a précipité celui du Sébastien Loeb Racing, et donc le sien, entraînant également l’annulation de la manche de Marrakech.

La saison débutera finalement le week-end du 24 au 26 avril à Budapest, sur le Hungaroring, et l’escale marocaine est remplacée par une course sur le Salzburgring, en Autriche, qui aura lieu durant le dernier week-end de juillet.

Par ailleurs, on peut s’inquiéter du retrait du Sébastien Loeb Racing car même si de nombreux concurrents étaient présents en 2019, et que Hyundai, Honda et Lynk & Co repartent avec quatre voitures chacun, la liste des engagés semble vouée à fondre cette saison.

Le calendrier 2020 du WTCR modifié :