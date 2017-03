Mark Webber suit de près l’aventure de son ami, Fernando Alonso, avec McLaren et Honda. Alors que l’Espagnol a eu des mots très durs après l’arrivée du Grand Prix d’Australie, expliquant que la vraie place des MCL32 se trouvait en fond de grille, le champion du monde d’endurance pense qu’Alonso pourrait quitter McLaren en cours de saison.

"Alonso pourrait ne pas rester dans l’équipe, peut-être que Stoffel aura bientôt un nouvel équipier" a lancé Webber. "J’envisage sérieusement qu’Alonso ne termine pas la saison, il est très frustré. Il n’est pas là pour se battre pour une 6e ou une 7e place, il n’est pas intéressé par des points mais par des podiums".

Pour autant, Alonso a largement battu Vandoorne tout au long du week-end, même si le Belge a été touché par de nombreux problèmes en F1. Webber le défend après un premier week-end compliqué.

"Nous avons besoin de tels talents en F1, c’est un bon gars avec une grande carrière devant lui" a poursuivi l’Australien. "Sa voiture et son équipe ne sont pas compétitives mais Stoffel s’en sortira, il peut se permettre une année compliquée".

"Lors de sa première saison, un pilote apprend la Formule 1 et il doit le faire en dehors des projecteurs. Et il le peut car tout le monde se concentre sur l’équipe et sur Honda" conclut Webber.