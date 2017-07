Frédéric Vasseur a été nommé hier officiellement directeur de l’équipe Sauber F1, en remplacement de Monisha Kaltenborn.

Le Français a du pain sur la planche pour redresser l’équipe suisse et il sait déjà qu’il ne sera pas aidé du côté du moteur, toujours un Honda a priori malgré les rumeurs (démenties ce matin par Honda, lire notre information parue plus tôt).

"Honda est un chantier qui est sur la table et qui sera le premier sur lequel je vais travailler. Il faut le traiter rapidement. Au vu de ce que j’entends de McLaren, cela peut faire peur," confie-t-il au journal L’Equipe. Ce qui peut effectivement laisser sous-entendre une rupture.

Pourquoi avoir accepté ce retour en F1, six mois après avoir quitté Renault F1, dans des conditions aussi difficiles ?

"La course et l’excitation qu’elle génère me manquent. Je ne pensais pas que cela me démangerait si vite. Si vous aimez la compétition, il n’y a rien que mieux que la Formule 1. Rien ne peut la remplacer."

"J’ai les moyens pour restructurer le team, le remettre régulièrement dans les points. C’est excitant. Longbow met un budget financier important dans le projet. Ils ont un plan précis sur plusieurs années. J’ai les mains libres pour mettre en musique ce projet. C’est une équipe motivée et qui a, par le passé, souvent prouvé sa compétence."

Vasseur va aussi devoir composer avec Marcus Ericsson, un pilote lié à Longbow Finance. Le Français ne voit pas cela comme un problème à court terme même s’il le reconnait : "on ne peut pas lier le projet d’une écurie à un pilote. Ce n’est pas sain. Et si Marcus veut faire carrière, ce dont je suis convaincu, et qu’il veut gagner des courses vite, il aura sans doute d’autres ambitions que Sauber."

"L’équipe aura peut-être, elle, d’autres envies de pilotes. Pour l’instant, il y a deux projets convergents qui font sens et nous permettent de rouler ensemble. Personne ne se sent lié. Sur les pilotes, j’aurai la décision finale. L’objectif de Sauber est de parier sur le futur en prenant des jeunes."