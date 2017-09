Stoffel Vandoorne a tiré le meilleur de sa McLaren Honda sous la pluie de Monza aujourd’hui pour signer un temps suffisant pour entrer en Q3.

Avec sa 10e place, qui se transformera en 8e place sur la grille grâce aux pénalités infligées aux deux Red Bull, le pilote belge peut être fier.

"Tout a bien été aujourd’hui. Et jusqu’à la Q3. Il était très difficile de choisir entre les pneus intermédiaires et les pluie en Q2. Mais je m’en suis bien sorti," commente Vandoorne.

"Malheureusement je n’ai pas pu effectuer un seul bon tour en Q3 suite à une baisse de puissance de mon moteur Honda. J’ignore encore l’origine du problème et j’espère que tout sera en ordre pour dimanche."

S’il peut éviter un changement de moteur, Vandoorne vise évidemment un bon résultat, après son premier point de la saison obtenu en Hongrie. Il a une stratégie

"Je vais d’abord essayer de gagner quelques places au départ et puis de me mettre à l’abri d’un retour des meilleures voitures partant derrière en prenant quelques aspirations dans le groupe de tête. Nous étions pas trop mal vendredi sur le sec et il n’est pas impossible de pouvoir viser le top 10 si tout va bien."