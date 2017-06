Les commissaires de la FIA à Bakou ont eu de nombreuses affaires à traiter, et certaines de leurs décisions n’ont pas été sans conséquence sur le résultat final de la course. La pénalité infligée à Sebastian Vettel pour son geste d’humeur (un stop-and-go de 10 secondes) fait par exemple encore beaucoup parler et, finalement, le dossier est remonté jusqu’au siège de la Fédération, où il sera à nouveau étudié.

Sir Jackie Stewart fait visiblement partie des sceptiques. L’ancien champion de F1, qui a beaucoup œuvré pour la sécurité de son sport, appelle donc à une profonde réforme du mode de nomination des commissaires.

« J’ai des critiques à formuler à l’encontre des commissaires. Il y a différents commissaires sur presque chaque Grand Prix. Selon moi, la FIA devrait choisir un pilote de F1 retraité, lui donner un bon salaire, et un statut avec de l’autorité. Ils devraient l’engager sur la base d’un programme de deux ou trois ans, pour qu’il puisse pleinement connaître le comportement des pilotes. »

« Il faudrait prendre quelqu’un qui ait été dans le business récemment, qui serait à la retraite. Pour le moment, nous devons faire avec un groupe de personnes originaires des pays qui ont signé des contrats avec la FIA…. »

Ce mode de nomination, qui repose en grande partie sur des partenaires privilégiés de la FIA, aboutit à une inconstance et donc à une inconséquence de certaines décisions selon Stewart.

« Ils échangent ces commissaires pour donner à chacun une opportunité de venir sur un Grand Prix. Cela sert à la FIA, pour qu’elle puisse entretenir de bonnes relations avec tous les pays. Ces soi-disant commissaires peuvent venir de lieux très différents et beaucoup d’entre eux ont des âges très différents. »

« Ils ne peuvent pas être constants dans leurs actions disciplinaires, ou avoir la connaissance requise, ce qui pourrait affecter le résultat du championnat du monde. »

« Jean Todt [le président de la FIA] n’aimera pas que je dise cela… Mais je ne pense pas que ce système de nomination des commissaires soit géré comme il devrait l’être. »