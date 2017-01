Le Conseil Mondial du Sport Automobile approuve la vente de Delta Topco et des Droits commerciaux du Championnat du Monde de Formule Un de la FIA à Liberty Media Corporation.

"Lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue ce jour à Genève, le Conseil Mondial du Sport Automobile a approuvé à l’unanimité le changement de contrôle de Delta Topco Limited (société holding du Groupe Formula One détenteur des droits commerciaux du Championnat du Monde de Formule Un de la FIA) qui passe de CVC Capital Partners à Liberty Media Corporation," explique la FIA dans un communiqué.

"La transaction se traduit par le transfert de 100% des actions Delta Topco vers Liberty Media Group, l’un des tracking stocks de Liberty Media Corporation."

"Lors de la réunion, les représentants du nouveau propriétaire potentiel ont détaillé leur stratégie. Les membres du Conseil Mondial du Sport Automobile ont ensuite posé des questions sur les spécificités de l’accord, l’avenir des relations de travail avec la FIA et les plans de Liberty Media concernant le sport."

"Liberty Media, le Groupe Formula One et la FIA entendent nouer une relation de travail constructive, de nature à garantir le succès durable et le développement du Championnat du Monde de Formule Un de la FIA sur le long terme."

"La décision du Conseil Mondial du Sport Automobile vient confirmer la conviction de la FIA que Liberty, groupe de médias réputé ayant une expertise à la fois en sport et en divertissement, est particulièrement bien positionné pour assurer le développement continu de ce Championnat phare."

La FIA détient un pour cent des parts de Delta Topco. Dans le cadre de l’opération de cession de CVC à Liberty Media Corporation, et conformément aux accords conclus entre la FIA et le Groupe Formula One, "la FIA a l’obligation de vendre selon les mêmes modalités et aux même conditions que CVC et tous les autres actionnaires (clause dite de drag along).

La FIA se réjouit de la perspective de collaborer avec les nouveaux propriétaires du Groupe Formula One en vue d’améliorer ce spectacle unique que représente le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA pour toutes les parties prenantes."