C’est acquis les Formule 1 auront un look bien plus agressif en 2017. Mais seront-elles plus belles ? Une polémique vient d’être lancée.

Tel que le jeu de règles pour la prochaine saison a été conçu, il laisse la porte ouverte au retour des capots ’moteur’ très proéminents vu jusqu’en 2010 en Formule 1 (exemple sur la Ferrari en photo).

Selon les directeurs techniques des équipes de Formule 1, presque tout le monde prévoit de remettre cet appendice peu gracieux au goût du jour puisqu’il permet de calmer le flux d’air et mieux le canaliser sur l’aileron arrière.

Stoffel Vandoorne se voulait lui plutôt rassurant ces derniers jours. Le pilote McLaren Honda confiait :

"J’ai vu la McLaren de 2017 sur un écran d’ordinateur, simplement son modèle 3D. Le look des voitures est tout à fait différent maintenant. La voiture a l’air vraiment cool, très futuriste, en particulier avec les pneus plus larges et l’aileron arrière plus grand. Quand vous regardez le modèle en 3D depuis l’arrière, il a l’air vraiment agressif."

Mais une vue de profil pourrait faire penser à... une voiture break !