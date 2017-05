Liberty Media considère un changement important pour la diffusion de la Formule 1 en Allemagne : la diffusion sur une chaine payante exclusivement.

L’accord entre RTL et la Formule 1 expire à la fin de cette saison et la chaine allemande a déjà fait savoir qu’elle ne reconduirait pas son contrat sans revoir à la baisse le prix. Cependant RTL souhaiterait continuer à diffuser la F1 en 2018 et après.

Sean Bratches, le nouveau directeur commercial du sport, en a pris bonne note mais n’a pas hésité à affirmer que "l’argent est à chercher maintenant du côté des chaines payantes."

"Il y a des marchés où la pénétration de ces chaines sont faibles, comparée à celle des chaines gratuites. C’est spécialement vrai pour l’Allemagne, si on compare la situation avec le Royaume Uni par exemple. Au Royaume Unis, il y a beaucoup plus de clients sur les chaines payantes."

"Cela rend un peu plus difficile un accord pour l’Allemagne mais nous y travaillons."