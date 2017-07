Renault F1 l’avait annoncé mais n’avait pas communiqué la date de cet essais : Robert Kubica a tourné aujourd’hui, sur le circuit Paul Ricard, avec la Lotus E20 de 2012.

En attendant que l’équipe française en dise plus sur ce 2e test avec une Lotus E20 de 2012, on sait déjà que ce test s’est déroulé sans problème majeur et que le Polonais a pu enchainer pas moins de 90 tours.

Cet essai devait permettre à Renault F1 et Kubica d’avoir "un éclairage sur ses capacités réelles à redevenir dans le futur un pilote dans une compétition de premier plan".

Kubica avait lui-même estimé le mois dernier ses chances de revenir à 80 - 90%.