Lewis Hamilton est un athlète de haut niveau et suit donc un régime en conséquence, cherchant des apports en diverses catégories alimentaires. Néanmoins, le Britannique reconnaît aussi vouloir devenir vegan pour lutter contre les effets de l’industrie alimentaire sur les animaux, mais aussi sur la planète.

"C’est une chose vers laquelle je me dirigeais depuis un moment, j’ai arrêté de manger de la viande rouge il y a deux ans" explique Hamilton. "Cette année, j’ai arrêté de manger du poulet, j’y étais revenu mais j’ai de nouveau arrêté. J’ai été pescatarian (végétarien qui mange aussi du poisson, ndr) pendant la majorité de l’année et j’ai ensuite arrêté le poisson".

Parti dans l’optique de réduire sa consommation de viande et de poisson, Hamilton avoue que son état d’esprit a été renforcé par un documentaire qu’il a vu au sujet de l’industrie de la viande.

"Pensez-en ce que vous en voulez mais ce que l’humain fait à la planète avec la pollution liée aux émissions qui entraîne le réchauffement climatique, mais aussi à cause de la quantité de ressources et de vaches nécessaires, est incroyable".

"C’est plus que ce que nous produisons avec nos avions et nos voitures et quand on y pense, c’est fou. La cruauté est horrible et je ne veux pas soutenir cela. Je veux être en bonne santé et vivre une vie plus saine".

Malgré tout, le leader du championnat du monde n’est pas dupe et reconnaît que se passer de tout produit d’origine animale et de tout produit créé par l’exploitation animale ne sera pas simple avec son mode de vie.

"Je mange de la nourriture végétale depuis deux jours et c’est incroyable. Je ne ressens aucun manque mais je suis sur le circuit et nous avons des chefs ici. Je ne sais pas si ce sera simple quand je rentrerai chez moi, c’est là que sera le vrai test".

"J’ai beaucoup d’amis, j’ai rencontré beaucoup de monde au fil des années et toutes les personnes qui sont devenues vegan m’ont dit que c’était la meilleure décision qu’ils avaient prise de leur vie. Quand on regarde ce documentaire et que l’on voit tout ce qu’ils mettent dans la viande, des choses que nous mangeons tous, je ne veux plus ignorer cela".

L’industrie de la viande ne suit généralement aucun code décent concernant sa production et Hamilton avoue également qu’il craint que les produits qui sont utilisés et la manière dont ils sont exploités ne soient que des accélérateurs de maladies que sa famille a pu connaître par le passé.

"Je ne veux pas avoir du diabète dans 10 ou 20 ans, ou avoir des problèmes cardiaques comme il y en a eu dans ma famille, ou un cancer. Je ne veux rien attraper. Je peux décider de garder mes habitudes alimentaires et alors prendre ce risque, ou faire le contraire. C’est un choix personnel".

"Mais quand vous avez une maladie comme celles-ci, vous voulez changer les choses et j’essaie de prévenir ces problèmes en espérant prendre une bonne direction. Je pense que c’est la bonne direction à prendre et en l’expliquant aux gens qui me suivent, je pourrai peut-être encourager des gens à en faire de même".