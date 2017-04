Il n’a fallu que 3 jours pour le rêve de Fernando Alonso passe du rêve à la réalité : disputer l’Indy 500, avec l’idée de réussir à gagner la Triple Couronne : Monaco, Le Mans et Indianapolis.

C’est pour cela que cette annonce a surpris tout le monde hier selon Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, qui révèle que le tout est en plus parti d’une blague !

"J’avais déjà l’idée pour McLaren de revenir à Indy à l’avenir. Le faire avec Fernando et Honda était une idée époustouflante, mais un peu comme un rêve et un peu trop tôt. C’est donc parti d’une blague, lancée avant l’Australie à Fernando. Je l’ai lancée un peu comme ça, pour voir s’il allait réagir et comment. Et il a répondu OK en blaguant aussi," explique Brown.

"Ensuite, en Australie, c’est revenu dans les conversations. Un matin, Fernando a remis le sujet sur la table et a souligné que Honda avait un beau palmarès à Indy. Qu’il avait le rêve de gagner la triple couronne et qu’il ferait bien Indy 500 avec Honda."

"Il n’avait pas fixé de date pour ça mais là je me suis dit qu’il était peut-être bien très sérieux sur ce projet. Deux jours après, je lui ai dit qu’on devrait peut-être le faire. Il m’a alors répondu que c’était une chose à discuter lors de notre diner prévu en Chine. Là je me suis dit que ça commençait à devenir vraiment sérieux !"

"Alors nous en avons discuté avec lui, Honda, Eric Boullier et son manager en Chine. Il est parti se coucher en y pensant et il nous a dit le lendemain matin qu’il voulait le faire ! Et là je me suis dit qu’il fallait le faire. Et nous l’avons fait. En trois jours ! Nous sommes tous très excités !"