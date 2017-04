Fernando Alonso a confirmé les propos de Zak Brown : le montage de son opération avec McLaren, Honda et Andretti pour rouler dès cette année lors de l’Indy 500 ne s’est fait qu’en quelques jours.

Pour l’Espagnol, qui va manquer Monaco, c’est une immense surprise que cela ait pu se faire aussi rapidement.

"Nous avons eu une petite conversation en Australie, avec Zak, qui m’a demandé quelles étaient mes ambitions pour l’avenir. Et là j’ai mentionné la triple couronne (Indy 500, Le Mans Monaco). Pour être le meilleur pilote du monde, il me faut soit gagner 8 titres en F1, un de plus que Schumacher, ce qui me semble être très improbable en ce moment, ou gagner dans différentes catégories," dit-il.

"Quand j’étais gamin, les meilleurs pilotes s’affrontaient dans les meilleures voitures dans les meilleurs championnats. C’était donc une ambition pour moi de faire pareil."

"Et Zak m’a alors dit que c’était aussi une ambition pour McLaren. Il est bien plus ouvert pour étendre McLaren (que Ron Dennis) à d’autres catégories. McLaren a gagné à l’Indy 500 et aux 24 Heures du Mans."

"Eric (Boullier) est Français, il est donc attaché à revoir McLaren au Mans à l’avenir. Zak est Américain et pour lui c’est Indianapolis. J’étais au milieu, comme quand on a 2 petites amies et qu’on les aime toutes les deux. J’ai donc dit à Zak que c’était une bonne idée pour l’avenir et à Eric aussi."

"Zak m’a appelé et je pensais qu’il parlait de 2018 parce que nous sommes à moins de deux mois de l’épreuve de cette année. C’est donc il y a 2 jours que tout est devenu très sérieux, à ma grande surprise, pour Indy."