Alonso et Stroll terminent hors des points malgré un rythme encourageant à Austin

Aston Martin a connu un Grand Prix des États-Unis particulièrement frustrant, avec Lance Stroll et Fernando Alonso respectivement quinzième et seizième à l’arrivée. Pourtant, les deux pilotes estiment avoir disposé d’un rythme de course encourageant, qui aurait pu leur permettre de viser un meilleur résultat. Mais entre les dégâts subis par Alonso dès le premier tour, les modifications imposées sur la monoplace de Stroll après les qualifications et une mystérieuse perte d’appui aérodynamique, l’écurie britannique n’a jamais pu exploiter pleinement son potentiel. Adrian Newey retient néanmoins plusieurs éléments positifs de ce dimanche à Austin.

Le Grand Prix des États-Unis a tourné à la frustration pour Aston Martin. Malgré un rythme jugé relativement compétitif par ses deux pilotes, l’équipe n’a inscrit aucun point, Fernando Alonso terminant seizième derrière son coéquipier Lance Stroll, quinzième.

Les difficultés ont commencé avant même le départ pour le Canadien, contraint de s’élancer depuis la voie des stands après des interventions sur sa monoplace à la suite des qualifications.

"Nous avons dû apporter quelques modifications à la voiture après les qualifications en raison de dégâts, donc nous sommes partis depuis la voie des stands," explique Stroll.

Malgré ce handicap initial, le pilote Aston Martin estime avoir bénéficié d’une monoplace plus compétitive en course.

"Notre rythme était un peu plus compétitif aujourd’hui et j’ai bataillé avec Alex Albon pendant une grande partie de la course. Il y a aussi eu quelques dépassements, ce qui était agréable. Nous avons toutefois constaté une importante perte d’appui aérodynamique dans les derniers tours, donc nous devons maintenant analyser cela pour comprendre ce qui s’est passé."

La course de Fernando Alonso a également été perturbée par des dégâts sur sa monoplace, mais dans des circonstances différentes.

L’Espagnol estime avoir été en mesure de viser les points malgré un contact survenu dès le premier tour avec la Williams d’Alex Albon, à l’approche du virage 11.

"Nous étions assez compétitifs aujourd’hui et nous faisions une bonne course, mais les dégâts sur notre voiture ont tout compromis. J’avais l’impression que nous revenions sur une position qui pouvait nous rapporter des points, puisque nous roulions en douzième position avec une voiture endommagée."

Le double champion du monde revient ensuite sur l’incident à l’origine de ses difficultés.

"Les dégâts ont été provoqués par un contact au premier tour, quand Alex Albon nous a percutés à l’entrée du virage 11. Il a oublié que le virage 11 existait et qu’il fallait tourner à gauche. Mais nous devons progresser et partir un peu plus haut sur la grille, car je pense que, dans le dernier tiers du peloton, le niveau des pilotes est actuellement très faible."

"Nous avons continué, mais nous avons finalement dû rentrer aux stands pour changer l’aileron avant, ce qui nous a fait dégringoler au classement. Nous avons quelques points positifs à retenir de ce week-end, malgré le résultat d’aujourd’hui."

Newey explique pourquoi Aston Martin a perdu toute chance de marquer

Adrian Newey a confirmé que les deux Aston Martin avaient rencontré des problèmes distincts, qui ont limité leur performance et compromis leurs ambitions.

"Cela n’a pas été la course la plus facile à Austin, les deux voitures ayant rencontré des problèmes qui ont limité leurs performances."

"Dans le cas de Fernando, un changement d’aileron avant a été nécessaire au 42e tour, ce qui a mis fin à nos efforts pour réaliser une stratégie à un seul arrêt et l’a écarté de la lutte."

"Il semble que les dégâts aient été une conséquence du contact avec la Williams d’Alex Albon au premier tour."

"Avant l’arrêt aux stands, le rythme de Fernando était comparable à celui des voitures devant lui, mais nous ne pouvions pas rivaliser avec leur vitesse de pointe, ce qui rendait tout dépassement impossible."

Concernant Lance Stroll, Newey souligne que le Canadien est parvenu à remonter jusqu’à la quinzième place après son départ depuis la voie des stands.

Mais sa course a également été perturbée par une anomalie aérodynamique apparue après son deuxième arrêt.

"Lance, qui était parti depuis la voie des stands, a progressé jusqu’à la quinzième place à l’arrivée, malgré une perte d’appui aérodynamique à l’arrière de la voiture après son deuxième arrêt aux stands."

"Nous devons examiner les données pour comprendre exactement ce qui s’est passé."

Ce problème s’ajoute donc aux dégâts rencontrés par Alonso et à la nécessité de mieux exploiter le rythme de course de l’AMR26. Newey préfère toutefois insister sur la compétitivité relative affichée par ses pilotes plutôt que sur le résultat brut.

"Malgré ces problèmes, nous allons nous concentrer sur les aspects positifs : les deux pilotes étaient dans la lutte, avec un rythme de course correct, et ils ont tiré le maximum de ce que la voiture pouvait offrir aujourd’hui."