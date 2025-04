Ocon doit comprendre son retard sur Bearman mais le plancher de Haas F1 ’fonctionne’

Esteban Ocon n’est pas inquiet quant à son manque de performance au Japon, alors que son équipier Oliver Bearman a terminé dans les points. Le pilote Haas F1 admet qu’il faut trouver de la performance mais pense que le nouveau plancher sera utile en ce sens.

"Il nous manque encore quatre à cinq dixièmes", a-t-il déclaré. "C’est une bonne chose que l’équipe ait réussi à apporter cette mise à jour rapidement et à réagir aussi vite."

"Cela a fonctionné sur une voiture, ce qui est très bien. Nous devons nous en inspirer, comprendre les données du côté d’Ollie - c’est bien qu’il ait réussi à marquer un point."

"Nous sommes très heureux de ce côté-là maintenant. Il ne reste plus qu’à en faire notre voiture. Il ne fait aucun doute que nous pouvons y parvenir."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, se veut rassurant quant aux performances du nouveau plancher : "Les données sont claires, ça fonctionne. Donc nous n’avons pas compris pourquoi Esteban n’arrivait pas à être performant."

"Les deux voitures, de ce qu’on peut voir, sont très proches en performance, avec nos mesures. Ce n’est pas pour dire qu’il y a quelque chose que l’on ne peut pas mesurer, mais nous n’avons rien trouvé."

Komatsu n’est pas surpris de l’adaptation rapide de Bearman : "Nous le savions depuis l’année dernière, c’est une grande partie de la raison pour laquelle nous avons signé Ollie."

"Nous avons commencé à travailler avec lui à Mexique 2023, alors qu’il avait 18 ans. Il a tout de suite été impressionnant à cet égard et l’année dernière, à chaque fois que nous avons travaillé avec lui, ses commentaires étaient exacts, il comprenait le programme, il comprenait les objectifs."

"Il ne s’agit donc pas seulement de rouler vite ; bien sûr qu’il peut rouler vite, mais il est vraiment capable, disons, d’assimiler ou de comprendre ce qu’on attend de lui et ensuite d’exécuter le programme. C’est donc formidable, mais nous ne sommes pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que nous savions à quel point il avait du potentiel."

"Le fait que tout le monde ait exécuté la course de cette manière et qu’Ollie ait conduit de cette manière pour obtenir la dixième place a été une très bonne récompense. Il y a donc eu beaucoup de travail pour obtenir un seul point. Je suis très heureux que nous ayons réussi à tirer quelque chose de ce week-end."

"Si vous regardez notre compétitivité le vendredi, il ne semblait pas que nous allions sortir de la Q1, donc vendredi soir je me suis concentré sur la façon dont nous pouvions obtenir un peu plus de performance de la voiture et du pilote, pour sortir de la Q1. Ensuite, nous avons fait quelques ajustements pendant la nuit, puis nous sommes passés des EL3 à la qualification, et le fait d’arriver en Q3 a été incroyable".

Le Japonais est satisfait de voir son équipe résoudre rapidement les problèmes, ou en tout cas trouver des solutions rapides : "C’était la première étape de la résolution du problème de Melbourne."

"Il y a quelques domaines sur lesquels nous devons nous pencher, mais celui que nous avons fait, comme je l’ai dit, nous l’avons raccourci, mais nous pensons que c’était une solution relativement sûre."

"Mais pour les autres domaines, nous avons vraiment besoin d’un examen plus approfondi avec le développement, le CFD et la soufflerie, et c’est ce que nous faisons en ce moment même."

"Ensuite, lorsque nous aurons trouvé une solution fondamentale pour l’amener sur la piste, c’est encore à confirmer. Nous essayons de la faire tourner autour d’Imola, mais ce n’est pas encore défini."

"C’est un premier pas, mais c’est un premier pas encourageant. Parce que cela a fonctionné, cela prouve que la compréhension de nos ingénieurs sur les domaines à examiner, les directions à prendre, était correcte. C’est donc très encourageant."