’Une journée positive’ pour Haas F1 à Austin, ’dans la continuité’ des progrès récents

Haas F1 semble en mesure de jouer proche du top 10 en ce début de week-end à Austin, après la première journée du Grand Prix des Etats-Unis. Les deux pilotes ont dépassé les 100 tours en cumulé, et la VF-26 s’est montré plutôt solide au fil des deux séances, avec des évolutions apportées récemment qui continuent à faire progresser les performances du team.

Ollie Bearman a terminé 11e de la première journée, et il a été plutôt satisfait de voir à quel point les performances encourageantes de Singapour semblent se poursuivre sur le Circuit of the Americas en ce début de week-end.

"C’est une première journée positive à Austin. J’ai eu de bonnes sensations dans la voiture, et pour être honnête, c’est la continuité de Singapour en ce qui concerne ces bonnes sensations, donc c’est agréable" a déclaré Bearman.

"Il y a quelques détails que nous allons examiner ce soir pour pouvoir extraire davantage de performance de la voiture, mais nous verrons ce que nous pouvons faire pour les qualifications, je suis optimiste !"

Esteban Ocon était 16e de la journée, et il admet que les bosses ont été compliquées à gérer, avec des réglages qui n’ont pas permis à la monoplace d’avoir de la stabilité au freinage.

"Les conditions sont bonnes en piste, mais le circuit est assez bosselé sur tout le tracé. Nous avons rencontré des difficultés depuis le début de la journée, avec du blocage de roues avant partout, et la voiture est très difficile lorsqu’il s’agit d’attaquer les virages" indique le Français.

"Nous avons changé quelques pièces par rapport à Singapour, nous devons donc comprendre d’où cela provient. Nous allons continuer d’analyser ce soir et j’espère que nous reviendrons plus forts."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, a détaillé comment la journée a été vécue au sein de l’équipe américaine : "Je pense que ce fut un vendredi plutôt réussi. Du côté d’Ollie, il était immédiatement satisfait de la voiture et avait beaucoup de confiance."

"C’est donc probablement le vendredi le plus fluide de la saison de son côté du garage jusqu’à présent. Du côté d’Esteban, ce n’est pas un problème majeur, mais il éprouve des difficultés au freinage, nous devons donc aller au fond de ce problème."

"Si nous y parvenons, je suis sûr que nous pouvons ramener Esteban au niveau d’Ollie. La concurrence est extrêmement serrée, il s’agit donc d’ajustements précis, et nous devons vraiment tout optimiser pour être dans la meilleure position possible pour les EL3 et les qualifications."