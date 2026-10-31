Norris est optimiste mais s’inquiète d’écarts ’incroyablement serrés’

McLaren F1 a signé le deuxième temps de la première journée au Grand Prix du Mexique, avec un tour solide de Lando Norris. Une performance d’autant plus satisfaisante qu’il avait laissé sa voiture à Leonardo Fornaroli en EL1, alors qu’Oscar Piastri a fait les deux séances pour la continuité de cette journée auprès de son équipe.

Norris a été rapidement dans le coup, mais il s’inquiète d’écarts très serrés et pense que la manière de réaliser les qualifs et la course aura un rôle crucial sur le résultat final. Il a aussi salué le travail de préparation de Fornaroli.

"Pas une mauvaise journée sur la feuille des temps à la fin des Essais Libres 2, mais la voiture s’avère toujours être un défi à piloter. Le rythme est définitivement là mais le plateau est incroyablement serré en ce moment, donc tout se jouera sur l’exécution lors des qualifications demain" a déclaré Norris.

"Merci à Leo pour son soutien lors des Essais Libres 1, nous avons encore beaucoup de travail à accomplir cette nuit en tant qu’équipe, mais les bases sont définitivement là pour que nous puissions continuer à construire dessus."

Piastri a été plus en retrait au terme de la journée, puisqu’il était tout juste dans le top 10. Mais le pilote australien se méfie surtout de Ferrari, alors qu’il a connu un vendredi délicat en termes de progrès. Et il note toutefois que le bilan n’est pas si mauvais.

"Je pense que ça allait pour être honnête, Ferrari a semblé très forte. On était corrects, mon tour en pneus tendres était plutôt chaotique en EL2, mais ça s’est bien passé globalement" a noté Piastri.

"C’est toujours difficile ici à Mexico, avec les conditions, et la piste qui évolue particulièrement vite. Mais j’ai eu l’impression que c’était une bonne journée. Mais c’est toujours difficile de savoir, surtout avec autant de gens qui ont manqué les EL1."

Fornaroli était heureux de retrouver le volant d’une Formule 1, et de découvrir l’Autodromo Hermanos Rodriguez pour la première fois. Il regrette des petites erreurs mais reste malgré tout heureux de sa journée au Mexique.

"C’est toujours incroyable de monter dans une F1 et d’attaquer en EL1. Je veux remercier McLaren et Lando pour m’avoir donné cette opportunité. Mais c’était une séance difficile, et un nouveau circuit pour moi" raconte l’Italien.

"Ce n’était pas facile de trouver la confiance avec peu de grip, surtout au début de la séance. Mettre les pneus en température était très difficile, j’ai eu un blocage de roues dès le virage 1 car je n’avais pas mis la température nécessaire dans les pneus avant."

"Et ça a compromis tout mon run en pneus tendres et la performance en général. Et avec la voiture, je pense qu’on doit essayer de retrouver de la performance. Mais c’était une séance utile, je suis heureux d’être avec l’équipe et j’essaie de leur donner les meilleurs retours."