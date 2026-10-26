Red Bull répond à Verstappen et n’avait pas les armes pour battre Antonelli selon Mekies

Après deux victoires consécutives de Max Verstappen, Red Bull espérait poursuivre sur sa lancée au Grand Prix des États-Unis. Mais le Néerlandais a dû se contenter de la troisième place à Austin, derrière Kimi Antonelli et Charles Leclerc, tandis qu’Isack Hadjar a terminé sixième. Laurent Mekies reconnaît que son équipe a perdu une partie de sa compétitivité en course, notamment en raison de problèmes d’équilibre et de dégradation des pneumatiques. Le directeur de Red Bull estime même que ces difficultés ont coûté la deuxième place à Verstappen, sans pour autant remettre en cause la supériorité affichée par Antonelli.

La série victorieuse de Max Verstappen s’est interrompue au Circuit des Amériques. Après avoir remporté les deux Grands Prix précédents, le quadruple champion du monde espérait signer un troisième succès consécutif, mais Red Bull n’a pas retrouvé le niveau de performance nécessaire pour rivaliser avec Mercedes.

Troisième à l’arrivée, Verstappen a également perdu la deuxième place au profit de Charles Leclerc, tandis que son coéquipier Isack Hadjar a terminé sixième.

Interrogé sur cette baisse de compétitivité après les récents succès de son équipe, Laurent Mekies a reconnu que Red Bull avait perdu une partie de son avantage à Austin.

"Oui, nous avons perdu un peu de notre avantage à Austin. Tout d’abord, il faut rendre hommage à Kimi. Je ne pense pas que nous avions suffisamment de rythme, quelles que soient les conditions, pour nous battre contre lui."

Le directeur de Red Bull considère donc que la victoire était difficilement envisageable face à Antonelli, dont il a tenu à saluer la performance.

"Il a réalisé une course vraiment très solide et je pense qu’il mérite toutes les félicitations."

Si Mekies reconnaît la supériorité du vainqueur, il estime néanmoins que Red Bull aurait pu obtenir un meilleur résultat sans les difficultés rencontrées pendant la course.

"Nous avons rencontré plusieurs problèmes différents qui ont quelque peu affecté l’équilibre de la voiture et la dégradation des pneus."

Ces difficultés ont été particulièrement perceptibles dans les communications radio de Verstappen, qui s’est montré très critique à plusieurs reprises sur le comportement de sa monoplace. Mekies confirme que certaines situations sont devenues difficiles à maîtriser, avec des conséquences directes sur le rythme du Néerlandais.

"Vous avez entendu Max se montrer très expressif à la radio pendant la course au sujet de plusieurs choses qui ont un peu échappé à notre contrôle. En conséquence, notre rythme a quelque peu disparu, la dégradation des pneus a augmenté et nous n’avons pas pu conserver la deuxième place."

Mekies était parfaitement conscient des problèmes qui ont transformé ce qui aurait pu être une lutte pour la victoire en un après-midi frustrant pour ses pilotes.

Concernant la stratégie adoptée pour Verstappen, Red Bull a indiqué devoir analyser pourquoi la dégradation des pneus lors du deuxième relais avait été si importante, alors que le début de course face à Antonelli semblait montrer un niveau de performance assez équilibré.

Interrogé sur les plaintes de Verstappen de dévoiler une stratégie à deux arrêts avec deux relais de suite en tendres, Mekies a déclaré : "Je ne sais pas exactement à quoi il faisait référence, car je n’ai pas entendu ses propos. Cependant, je pense qu’il a peut-être été surpris par notre choix de le faire repartir avec un deuxième train de pneus tendres ; ce n’était certainement pas l’option privilégiée au départ."

"Malheureusement, comme vous avez pu le constater durant ce deuxième relais, nous avons subi une dégradation assez élevée. C’est donc un point que nous allons examiner ensemble, afin de comprendre pourquoi nous avons connu une telle dégradation à ce moment-là."

Mekies a toutefois estimé qu’indépendamment de la stratégie choisie, l’avantage en termes de rythme dont disposait Antonelli lui aurait permis de s’imposer quoi qu’il arrive. Par ailleurs, Red Bull est généralement plus performante avec les gommes les plus tendres.

"On peut dire, sans trop se tromper, que nous bénéficions habituellement d’un léger avantage sur la concurrence avec les gommes les plus tendres ; or, aujourd’hui, nous avons eu du mal à exploiter cet avantage," a-t-il expliqué.

"Avec Max, nous avons rencontré une dégradation assez importante sur les deux trains de pneus tendres dont nous disposions, ce qui a certainement compliqué les choses au moment du deuxième arrêt."

Red Bull a ainsi progressivement perdu la possibilité de défendre sa position face à Leclerc, avant de devoir également surveiller le retour de Lewis Hamilton dans les derniers tours.

Une première collaboration avec Hart qui s’est bien passée

Le premier week-end de course complet de Tom Hart, le futur ingénieur de piste à plein temps de Max Verstappen, s’est en tout cas soldé par des éloges de la part de Red Bull, malgré de nouveaux problèmes de radio et quelques erreurs qui n’ont pas échappé aux observateurs.

Hart, présent chez Red Bull depuis 2012 et membre de l’équipe technique de Verstappen depuis 2020, est en cours de préparation pour remplacer à terme Gianpiero Lambiase qui rejoindra McLaren, probablement à partir de 2027.

Dans le cadre de cette transition, il a pris en charge les communications radio avec Verstappen à Austin, tandis que Lambiase apportait son soutien en coulisses.

"Tom a fait un excellent travail," a déclaré Mekies.

"C’est toujours un moment particulier que de se retrouver sur le muret des stands pour la première fois. Dans une course aussi complexe à gérer que celle d’aujourd’hui, ce n’est pas une mince affaire. Il a vraiment assuré. Bien entendu, nous l’avons épaulé, Gianpiero lui a apporté son aide en arrière-plan."

En conclusion, malgré cette course moins convaincante que les précédentes, Mekies ne considère pas le week-end comme un échec total.

"Nous repartons avec un podium et beaucoup d’enseignements dont nous espérons pouvoir tirer profit au Mexique."

La fin de course a également été marquée par une menace croissante de Lewis Hamilton, quatrième au volant de sa Ferrari. Le Britannique disposait d’un rythme supérieur à celui de Verstappen dans cette phase du Grand Prix et semblait capable de réduire l’écart avec le pilote Red Bull.

L’intervention de la voiture de sécurité virtuelle a toutefois interrompu cette dynamique, soulevant la question de savoir si Hamilton aurait pu arracher la dernière marche du podium sans cette neutralisation.

Mekies estime que Verstappen aurait malgré tout conservé suffisamment d’avance pour résister.

"Je pense que Max aurait réussi à garder Lewis derrière lui. Il était plus rapide que nous dans cette phase, mais je pense que Max disposait d’une avance relativement confortable."

"Donc je pense qu’il aurait réussi à le maintenir derrière lui, même sans la voiture de sécurité virtuelle, mais vous savez, ce ne sont que des spéculations."

"Au final, ce fut un dimanche difficile, mais nous acceptons ce podium, conscients que nous n’avons pas pleinement exploité le potentiel de la voiture. Nous tirerons des enseignements de ce week-end pour revenir plus forts la semaine prochaine, au Mexique."

"Malgré tout, nous occupons désormais la troisième place du championnat des Constructeurs, et Max ne compte plus que six points de retard sur la deuxième place du championnat des Pilotes."