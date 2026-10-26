Vasseur pointe ce qui a coûté cher à Ferrari : ’on rate le tour le plus important’

Ferrari a signé l’un de ses week-ends les plus convaincants de ces dernières courses au Grand Prix des États-Unis, avec Charles Leclerc deuxième et Lewis Hamilton quatrième à l’arrivée. Frédéric Vasseur se félicite d’avoir retrouvé une monoplace compétitive du début des essais libres jusqu’au drapeau à damier, mais regrette une occasion manquée lors des derniers tours de Q3. Le directeur de la Scuderia estime également que l’intervention tardive de la voiture de sécurité virtuelle a peut-être privé Hamilton d’un podium.

Ferrari a quitté Austin avec une deuxième et une quatrième places, mais aussi avec le sentiment qu’un résultat encore meilleur était envisageable. Charles Leclerc a livré une course offensive pour terminer derrière Kimi Antonelli, tandis que Lewis Hamilton a pris la quatrième place après avoir tenté de revenir sur Max Verstappen en fin d’épreuve.

Pour Frédéric Vasseur, la principale satisfaction réside dans la constance affichée par la SF-26 tout au long du week-end.

"C’était une journée solide pour nous : le rythme était bon et nous avons fait preuve d’agressivité dans notre stratégie. S’il a manqué quelque chose, c’était lors des derniers tours de la Q3 samedi. Mais je préfère retenir les points positifs de cette course, à commencer par le fait que le rythme est resté présent jusqu’au tout dernier tour."

Cette compétitivité a permis à Ferrari de se battre avec Red Bull et de maintenir la pression jusqu’aux derniers kilomètres de la course. Vasseur considère même que la Scuderia aurait pu placer ses deux pilotes sur le podium sans la neutralisation intervenue dans les derniers tours.

"Je pense également que, sans l’intervention de la voiture de sécurité virtuelle (VSC) vers la fin, nous aurions pu décrocher un double podium."

Hamilton était alors engagé dans une tentative de rapprochement avec Verstappen, troisième, mais la VSC a réduit ses possibilités de revenir sur le Néerlandais avant l’arrivée.

Interrogé sur les difficultés de Ferrari à concrétiser sa performance, Vasseur a insisté sur la qualité du travail réalisé à Austin. Le Français estime que son équipe a disposé d’une monoplace compétitive dès le début des essais libres et que cette performance s’est confirmée en course.

"La performance, on l’a eue tout le week-end, on a fait une belle course, une belle stratégie."

"C’était entre un et deux arrêts, on a été agressifs parce qu’on devait dépasser."

"Tout s’est plutôt bien passé, on a été là du premier tour des EL1 jusqu’au dernier tour de la course."

"Ce qui est dommage, c’est ce que j’ai dit : on rate le tour le plus important qui est le dernier de Q3, ce qui nous fait partir quatrième et cinquième."

Pour le directeur de Ferrari, il s’agit d’un domaine dans lequel l’équipe doit impérativement progresser afin de transformer sa compétitivité en résultats encore meilleurs.

"C’est dommage et on devra faire mieux à ce sujet la semaine prochaine."

Après Austin, Ferrari doit rapidement préparer le Grand Prix du Mexique, programmé dès le week-end suivant. Vasseur prévient que les conditions particulières rencontrées sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez pourraient compliquer le travail de mise au point.

Le circuit mexicain est situé à une altitude élevée, ce qui réduit la densité de l’air et modifie notamment le fonctionnement aérodynamique des monoplaces ainsi que leurs besoins en refroidissement.

Avec les caractéristiques des voitures de 2026, Vasseur souligne que les équipes ne disposeront plus des configurations d’ailerons à très fort appui habituellement utilisées sur ce circuit.

"Ça va être un exercice très compliqué car ça va être la première fois qu’on va au Mexique sans un package avec des ailerons à très haute charge, on roulera avec les ailerons normaux. Je pense que les pilotes vont se plaindre du grip en EL1, mais ce sera pareil pour tout le monde."

Les difficultés ne se limiteront toutefois pas au comportement des monoplaces dans les virages. La faible densité de l’air représente également un défi pour le refroidissement des différents systèmes.

"C’est vrai que ça va être un exercice compliqué au niveau du refroidissement, comme d’habitude."

Malgré les difficultés attendues au Mexique, Vasseur considère que Ferrari doit poursuivre sur sa dynamique actuelle. L’objectif est désormais de reproduire le niveau de performance observé à Austin tout en évitant les erreurs qui ont compromis les positions de départ de Leclerc et Hamilton.

"En tout cas, nous devons continuer à travailler et à progresser, notamment en qualifications, afin de réaliser une performance encore meilleure au Mexique la semaine prochaine."

"Je tiens à remercier toute l’équipe, ici comme à Maranello, pour l’excellent travail accompli, qui a permis de garantir un bon week-end en termes de performance pure."