Cadillac F1 déçoit encore à domicile : Bottas abandonne, Pérez termine 19e

Cadillac espérait obtenir un meilleur résultat à l’occasion de son deuxième Grand Prix à domicile, sur le Circuit des Amériques, mais l’écurie américaine a connu une nouvelle course difficile. Sergio Pérez a terminé à la 19e place, tandis que Valtteri Bottas a été contraint à l’abandon en raison d’un problème présumé de groupe propulseur. Malgré ce bilan décevant, les deux pilotes et leur directeur Marcin Budkowski ont constaté des progrès encourageants en matière de rythme de course.

Pour son deuxième Grand Prix aux États-Unis depuis son arrivée en Formule 1 après celui de Miami, Cadillac n’a pas réussi à transformer les espoirs de son public en un résultat significatif. Sergio Pérez, parti 18e, a franchi la ligne d’arrivée à la 19e place, tandis que Valtteri Bottas, qui s’était élancé juste derrière lui, a dû immobiliser sa monoplace avant le terme des 56 tours.

Les deux pilotes ont pourtant eu le sentiment de disposer d’un rythme légèrement meilleur que prévu, ce qui constitue l’un des principaux motifs de satisfaction de l’écurie américaine.

Cadillac avait notamment choisi de différencier les stratégies pneumatiques de ses deux monoplaces afin d’évaluer plusieurs possibilités en course. Pérez s’est élancé avec les pneus tendres avant de passer aux gommes dures lors de son unique arrêt, au 25e tour. Le Mexicain a ensuite conduit sa MAC-26 jusqu’à l’arrivée.

Bottas avait pour sa part pris le départ avec les pneus durs, dans le cadre d’une approche différente, avant que sa course ne soit interrompue par un problème mécanique.

Malgré sa 19e place, Sergio Pérez estime que Cadillac peut retenir plusieurs éléments encourageants de son week-end texan.

Le pilote mexicain reconnaît que les performances de son équipe restent insuffisantes, mais souligne que l’écart avec la concurrence s’est révélé moins important qu’il ne l’anticipait pendant la course.

"Malheureusement, le week-end a été un peu compliqué. Dans l’ensemble, je pense que nous pouvons en retenir des points positifs. Nous devons simplement continuer à travailler et à apprendre de cette expérience."

"Je pense que cela dépend vraiment beaucoup du circuit et, pendant la course, j’ai été surpris de constater que nous étions un peu plus proches que prévu. Nous devons donc continuer à construire sur cette base."

Cette observation rejoint celle de Bottas, qui a également ressenti une amélioration relative de la compétitivité de Cadillac avant son abandon. Bottas a passé une grande partie du Grand Prix à évoluer à proximité de son coéquipier, avant de rencontrer un problème présumé de groupe propulseur au 48e tour.

Le Finlandais explique que l’incident s’est produit brutalement, au freinage du premier virage.

"Le problème, que nous soupçonnons venir du groupe propulseur, est apparu vraiment soudainement, au freinage du virage 1. Le moteur a commencé à faire un mauvais bruit, puis la puissance se coupait et revenait lorsque j’essayais d’accélérer."

"Nous ne savons pas encore quel est le problème. Mais jusque-là, tout se déroulait comme prévu."

Bottas est notamment revenu sur le choix de Cadillac de répartir les stratégies entre les deux pilotes.

"Nous avons décidé d’adopter des stratégies différentes pour les deux voitures : je suis parti avec les pneus durs et Checo avec les tendres. Je pense que c’était une bonne chose à essayer."

Comme Pérez, le Finlandais estime que les performances de la MAC-26 ont parfois été plus encourageantes que prévu.

"À certains moments de la course, j’avais vraiment le sentiment que nous étions un peu plus proches des autres en matière de rythme que ce que j’avais imaginé. C’est donc un point positif que nous pouvons retenir pour les prochaines courses."

Budkowski satisfait des progrès opérationnels de Cadillac

Marcin Budkowski, directeur de Cadillac, partage la frustration de ses pilotes concernant le résultat final, particulièrement à l’occasion d’une course à domicile.

"La course a été difficile et nous voulions obtenir un meilleur résultat devant notre public."

"Nous avons constaté des signes encourageants dans notre rythme de course, les deux pilotes ayant eu le sentiment d’être plus proches de la concurrence que nous ne l’avions anticipé."

Budkowski explique également les raisons du choix stratégique effectué avant le départ.

"Nous avons choisi des stratégies de pneus différentes au départ afin de nous donner plusieurs options pendant la course et d’en apprendre davantage sur les différentes gommes, dans le but d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’équipe."

Mais les problèmes techniques et les difficultés rencontrées dans le trafic ont empêché Cadillac de tirer pleinement profit de cette approche.

"Malheureusement, la course de Valtteri s’est terminée à cause d’un problème présumé de groupe propulseur, que nous devons examiner en détail. Checo a réussi à amener la voiture jusqu’à l’arrivée malgré le temps perdu dans le trafic."

Le directeur de Cadillac souligne toutefois que les progrès ne se limitent pas aux performances de la monoplace.

"L’équipe fonctionne beaucoup mieux sur les circuits et je suis satisfait des progrès réalisés. Il nous manque simplement encore un peu de rythme pour pouvoir nous battre avec les écuries qui nous précèdent."

Après ce deuxième rendez-vous américain, Cadillac ne dispose que d’une semaine pour préparer le Grand Prix du Mexique, programmé le dimanche 1er novembre.

La prochaine manche aura une importance particulière pour Sergio Pérez, qui retrouvera son public à l’occasion de sa 300e participation à un Grand Prix de Formule 1.

Un événement que le Mexicain attend avec impatience.

"J’ai vraiment hâte d’être au Mexique. C’est toujours incroyablement spécial de courir devant mon public, et cette année aura encore plus de signification puisque je célébrerai mon 300e Grand Prix."

"Je suis impatient de partager ce moment avec les fans et, je l’espère, de leur donner quelque chose à célébrer. Nous allons continuer à pousser et essayer de réaliser un meilleur week-end."

Budkowski mesure également l’importance de ce rendez-vous pour Cadillac, qui pourra compter sur l’enthousiasme entourant son pilote mexicain.

"Avec seulement une semaine avant le Mexique, notre attention se tourne rapidement vers la préparation d’un autre week-end particulier pour l’équipe, avec Checo qui courra à domicile et célébrera son 300e Grand Prix."