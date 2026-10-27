Présentation et horaires du Grand Prix du Mexique 2026 de F1

Le championnat du monde va faire escale au Mexique pour la 19e étape de la saison 2026, sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Un week-end au cours duquel Kimi Antonelli peut devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1. La course la plus haute en termes d’altitude offrira des défis différents aux équipes cette année avec l’obligation de limiter l’appui aérodynamique des voitures, contrairement aux années précédents.

En effet, l’altitude permet normalement aux équipes d’ajouter un maximum d’appui, avec des kits aéro similaires à Monaco, permettant quand même d’avoir une efficience similaire à celle de Monza. Mais cette fois, ce sera différent.

Avec l’obligation de limiter la traînée pour économiser l’énergie, puisque les moteurs devront être efficaces sur une ligne droite de plus d’un kilomètre et demi, les ailerons seront donc débraqués, et les pilotes vont devoir composer avec des monoplaces qui auront moins de grip en conséquence.

Kimi Antonelli peut remporter le titre mondial ce week-end au Mexique, avec une condition assez simple. Il lui suffira d’inscrire deux points pour aller chercher la couronne mondiale, puisqu’il a 123 points d’avance sur George Russell et 124 sur Lewis Hamilton, avec 125 points à distribuer. Nous avons étudié tous les autres scénarios pour qu’il soit champion.

Le tracé :

Le Circuit Hermanos Rodriguez propose un défi unique aux pilotes et à leurs montures. Situé à plus de 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, aucun autre tracé du calendrier n’est à une telle altitude.

L’air y est moins dense et les voitures rencontrent moins de résistances, d’où des vitesses de pointe élevées. On y retrouve également le célèbre Foro Sol (Turns 13-15), où la piste traverse une tribune offrant un superbe point de vue aux spectateurs.

T1 – Un gros freinage au terme de la longue ligne droite. L’exploitation irrégulière du circuit peut se traduire par une surface glissante, surtout si les conditions sont humides.

T3 – Une bonne sortie est cruciale avant d’attaquer la courte ligne droite de plus de 600 mètres, soit sept secondes d’accélération.

T4 – Un nouveau gros freinage. Avec une vitesse d’entrée aux alentours de 95 km/h, la stabilité de l’arrière est importante.

T7 – Le début d’un bel enchaînement où le pilote préférera jouer avec la course de l’accélérateur plutôt qu’avec les freins. Similaires aux Esses de Suzuka, ceux-ci se négocient entre 120 et 240 km/h.

T12 – Baptisé Peraltada puis Mansell après le célèbre duel entre Gerhard Berger et Nigel Mansell en 1990, le dernier virage était une courbe relevée avalée à près de 300 km/h. C’est désormais un complexe sinueux pris à 130 km/h de moyenne.

T13/15 – Située au cœur d’un stade, cette section comprend le virage le plus lent du tracé (65 km/h) et des vibreurs piégeux.

T16/1 – Grâce à l’altitude du Circuit Hermanos Rodriguez (2200 mètres) et son air moins dense offrant des appuis moindres, la longue ligne droite des stands voit les vitesses de pointe les plus rapides de l’année. Rencontrant moins de résistance, les voitures iront à plus de 360 km/h.

Forces en présence

Mercedes semble avoir trouvé la manière de faire fonctionner sa W17 avec les dernières évolutions en date, même si Toto Wolff a admis que George Russell est encore aux prises avec celle qu’il qualifie de diva.

L’Italien pourrait donc être parmi les favoris, surtout avec une longue ligne droite qui mettra le moteur Mercedes en valeur. Ferrari devrait à l’inverse être plus en difficulté avec ce besoin de puissance, même si le dernier package en date de la SF-26 a affiché un bon niveau à Austin.

Red Bull aura surement voix au chapitre pour viser le top 3 voire la victoire, comme c’est le cas depuis quatre courses, et McLaren espérera confirmer quelques progrès entrevus en rythme de course aux USA ce week-end.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour la course du GP du Mexique :

— Franck : 1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Hamilton

— Emmanuel : 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Hadjar

— Alexandre : 1. Leclerc, 2. Antonelli, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix du Mexique

Pour la deuxième semaine consécutive, la F1 roule sur le continent américain, et nous aurons donc des horaires en soirée en France. La journée du vendredi se terminera à minuit, tandis que le samedi verra la qualification se dérouler à 22h, heure française. La course se tiendra dimanche à 21h heure française, comme à Austin.

- Vendredi 30 octobre

19h30-20h30 : Essais Libres 1

23h00-0h00 : Essais Libres 2

- Samedi 31 octobre

18h30-19h30 : Essais Libres 3

22h00-23h00 : Qualifications

- Dimanche 1er novembre

21h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Mexique