Le fils de Toto Wolff échappe à un violent accident de karting en Italie

Toto Wolff a tenu à rassurer après le spectaculaire accident de karting dont a été victime son fils Jack, âgé de neuf ans, lors d’une compétition disputée en Italie. Alors qu’il se battait pour la victoire, le jeune pilote a été impliqué dans un accrochage collectif au cours duquel un autre kart a été projeté dans les airs, venant le heurter au niveau du casque et de l’épaule. Les images de l’incident ont rapidement suscité l’inquiétude, mais le directeur de Mercedes a confirmé que son fils n’avait subi aucune blessure.

Un impressionnant accident survenu lors de la finale IAME Warriors, organisée à Viterbe, en Italie, a provoqué une vive inquiétude autour de Jack Wolff, le fils de Toto et Susie Wolff.

Le jeune pilote de neuf ans participait à une course de karting particulièrement disputée et se trouvait aux avant-postes lorsqu’un accrochage a provoqué une collision impliquant plusieurs concurrents.

Alors que Jack se battait pour la tête de la course dans les derniers tours, un contact entre les karts a déclenché un accident en chaîne. L’un des karts a été projeté dans les airs avant de venir percuter le jeune Wolff au niveau du casque et de l’épaule.

La violence de l’incident a entraîné l’interruption immédiate de la course. Malgré le caractère spectaculaire de la collision, Jack Wolff a pu sortir de son kart par ses propres moyens. Les examens médicaux réalisés après l’accident n’ont révélé aucune blessure.

Présent à Austin pour le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 lorsque les images de l’accident ont commencé à circuler, Toto Wolff a rapidement été interrogé sur l’état de santé de son fils.

Le directeur de Mercedes a tenu à rassurer, confirmant que Jack allait bien malgré la violence du choc.

"Tout va bien, tout va bien."

L’Autrichien a expliqué que l’intensité de la bataille pour la victoire avait contribué à rendre les derniers instants de la course particulièrement mouvementés.

"Il s’agissait de gagner et les choses se sont échauffées. Mais au bout du compte, il est indemne et c’est le plus important."

Si les conséquences de l’accident ont finalement été limitées, Wolff n’a pas caché son émotion face aux images de la collision.

Le patron de Mercedes a ainsi reconnu qu’il ne voulait "pas voir les images" de l’incident, particulièrement impressionnantes compte tenu de l’âge des pilotes impliqués et de la trajectoire du kart projeté dans les airs.

Avant cet accident, Jack Wolff réalisait une prestation particulièrement solide lors de cette finale disputée à Viterbe. Le jeune pilote figurait parmi les prétendants à la victoire et se battait pour la première place lorsque l’accrochage s’est produit dans les derniers tours. Jack a même réalisé un meilleur tour en course plus rapide que celui du vainqueur final. Une performance qui témoigne de sa compétitivité avant que sa course ne soit brutalement interrompue.

Malgré la déception sportive et l’inquiétude provoquée par l’accident, Toto Wolff a également trouvé le moyen de plaisanter sur la réaction de son épouse Susie.

L’ancienne pilote, elle aussi très impliquée dans le sport automobile, aurait vécu l’incident avec une intensité particulière.

"Cette fois, c’est elle qui a tapé du poing sur la table," a raconté Wolff en riant.