Red Bull devra attendre 2027 pour corriger ses soucis de ’dégradation’ aérodynamique

Pierre Waché a révélé que les problèmes aérodynamiques de la RB22, que Max Verstappen qualifie souvent de voiture "cassée", sont bien réels, mais que Red Bull essaie de progresser rapidement à ce sujet. Le directeur technique fait ainsi écho aux propos du pilote, mais aussi de Laurent Mekies, le directeur, qui ont tous constaté ces soucis, sans pour autant les juger trop importants.

Mekies avait confirmé une dégradation sur la voiture dans certains cas, et son directeur technique a admis que malgré les progrès récents de Red Bull, il faudrait encore du temps pour totalement guérir ces maux, qu’il espère absents de la future RB23 l’an prochain.

"Nous avons eu de la dégradation aérodynamique. C’est clair" a déclaré Waché à PlanetF1. "Je pense que je ne dirai pas dégradation aérodynamique parce que l’aéro ne se dégrade pas d’elle-même. C’est de la dégradation de pièces, de l’usure ou l’impact du contact avec le sol, cet aspect de la voiture, clairement, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons."

"Cela semble un peu meilleur maintenant. Nous y avons travaillé, et ensuite nous avons une dégradation du grip mécanique, comme une liaison mécanique ou de suspension qui se dégrade sur la voiture et que nous ne maîtrisons toujours pas totalement, clairement, et nous y travaillons et essayons de nous améliorer pour l’année prochaine."

"Mais le problème est que, lorsque vous avez une certaine faiblesse en termes de comportement dynamique, tous les éléments mécaniques, lorsqu’ils sont utilisés à un moment donné, ont un comportement un peu différent, et quand c’est le point faible, c’est encore plus apparent. C’est pourquoi je pense qu’il y a de multiples aspects."

"Comment réduire ce type d’évolution de comportement avec le kilométrage et avec le temps, mais c’est un problème fondamental : si vous êtes meilleur dans ce domaine, au niveau du grip mécanique et du comportement dynamique, l’aspect apparent pour le pilote diminuera si vous améliorez la performance globale."

"Si vous êtes faible quelque part, si vous êtes proche de la limite, à un moment donné, si cela devient un peu pire, vous le ressentez très bien."

Après l’ère de l’effet de sol, la F1 a fait un retour à un règlement aérodynamique plus conventionnel, et interrogé sur le fait que cela aide à développé la voiture, le Français a déclaré que l’équation est plus complexe que cela.

"Je ne suis pas aérodynamicien. Je pense que c’est un bon défi pour eux. Il s’agit plutôt de revenir au type de voiture que nous avions avant l’effet de sol, comme en 2021, 2020. Je pense qu’ils savent comment faire ce type de voiture, et je pense que l’aspect le plus difficile réside plutôt en termes de... il ne s’agit pas d’effet de sol ou d’absence d’effet de sol."

"C’est la façon dont l’ensemble du package est affecté par cela. Parce que, si vous n’avez pas une voiture à effet de sol, selon les caractéristiques de l’aéro que vous avez, vous aurez des exigences différentes en termes de réglages, en termes d’équilibre de la voiture et de la façon dont elle évolue selon le type de virage."

"Ensuite, le risque principal pour nous en tant qu’équipe était l’inconnu, compte tenu de la limitation des règles aérodynamiques qu’a l’équipe. Je parle de toute l’équipe. Quel type de caractéristiques nous pouvons obtenir, et comment nous pouvons faire rouler la voiture pour maximiser cette caractéristique."

"Et quand ce sont de nouvelles réglementations comme ça, qui sont assez différentes de la précédente, il est très difficile d’anticiper, en termes simples, où se trouve la hauteur de caisse, où se trouve le pic d’appui, et comment l’équilibre évolue sur la base de ce type de caractéristique. Ça, maintenant nous le savons mieux parce que ça évolue.

"Mais l’aspect principal est que, en tant qu’équipe complète, nous poussons dans une certaine direction, et même pousser vers le dosage de là où nous voulons être et de la façon dont nous devons faire évoluer les réglages de la voiture est une interaction entre l’équipe complète en termes de performance du véhicule, de dynamique du véhicule, d’ingénierie de course et d’aéro allant ensemble pour s’assurer que nous allons dans la bonne direction et que nous comprenons clairement ce que nous avons. C’est difficile."