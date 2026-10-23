Verstappen dénonce un état ’inacceptable’ de la piste à Austin

Max Verstappen espère que Red Bull va réussir à continuer ses progrès en fin d’année, après avoir gagné deux courses consécutives. Mais à Austin, il s’attend à une situation différente au Grand Prix des Etats-Unis, avec des conditions qui ne seront pas similaires. Il craint d’autant plus ce week-end que la piste est très bosselée, et qu’il n’est pas sûr que la RB22 sera à son aise sur un tracé aussi cahoteux.

Questionné sur le retour en forme de Red Bull après un début de saison difficile et sur la possibilité de voir l’équipe jouer les titres mondiaux l’année prochaine, le quadruple champion du monde se veut prudent.

"On avance pas à pas. On a eu deux très bons week-ends, et on en est très contents, mais il n’y a aucune garantie que les prochaines courses seront aussi bonnes. C’étaient deux courses chaudes et humides, notre moteur était bon dans ces conditions, mais on arrive vers une course sèche, il y a beaucoup de facteurs différents" a déclaré Verstappen.

"On prend les choses pas à pas. On ne rêve pas trop, on essaie juste de continuer, on veut améliorer la voiture pour l’année prochaine. On a déjà identifié beaucoup de choses, tout ne peut pas être fait cette année, mais il y a plein de choses que l’on peut mieux faire."

"La performance générale, l’équilibre dans les virages... quand on réussit sur ces deux choses-là, on glisse moins, on préserve les pneus, et tout fonctionne mieux. Au fil du temps, tout se met en place et vous avez plus de confiance en pilotant."

Il a aussi commenté la prolongation du contrat de Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, qui sera à la tête du team jusqu’à 2031. Selon lui, c’est une très bonne nouvelle pour la stabilité de Red Bull.

"C’est une très bonne nouvelle pour tout le monde, il le mérite entièrement. Il travaille énormément, la période n’a pas été facile, y compris pour lui, mais c’est un très bon leader et l’ambiance est bonne dans l’équipe, donc c’est normal qu’il soit prolongé."

Mais les propos les plus forts de Verstappen ce jeudi ont concerné le Circuit of the Americas et son asphalte bosselé. Comme chaque année, le sujet fait désordre car la piste est très variable dans sa qualité selon les parties, et le Néerlandais s’en agace.

"D’après ce que j’ai pu constater en WEC, la piste est extrêmement bosselée. Pour être honnête, ce n’est pas quelque chose qui m’enchante, surtout pour la colonne vertébrale. J’en avais plaisanté lors de la dernière course, mais ce n’est pas vraiment une blague."

"Cela fait des années que nous en parlons : la situation devient incontrôlable. Je suis certain qu’il sera très difficile de trouver les bons réglages sur ce circuit, notamment dans les zones où les bosses sont particulièrement marquées. Par conséquent, je ne sais pas non plus comment notre voiture va réagir à cela."

Et Verstappen n’a pas envie de trouver des excuses au promoteur et aux garants du circuit : "On peut toujours invoquer le sol très meuble ici comme excuse, mais dans ce cas, il aurait fallu le prévoir et renforcer la structure en conséquence."

"J’adore ce circuit, j’adore cet endroit. C’est l’un des meilleurs tracés qui soient, et l’une des meilleures destinations, l’une des meilleures villes où se rendre. Mais, à mon sens, ces bosses sont inacceptables."

"Au fil du temps, des travaux de rabotage ont été effectués ici et là, mais ce n’est qu’un pansement sur un problème bien plus profond. C’est la cause sous-jacente qu’il faut traiter en priorité."

"Bien sûr, cela impliquerait de rouvrir entièrement la piste. Cela demande beaucoup de temps et d’argent, mais c’est, honnêtement, la seule façon de résoudre le problème, car ces bosses ne sont pas naturelles et la situation est devenue incontrôlable."

"L’année dernière, on subissait environ 5 à 6 G dans un virage, mais j’ai eu des impacts comme de la charge verticale, qui dépassaient les 9 G sur ma colonne vertébrale, ce qui, je peux vous le dire, n’est vraiment pas amusant. Et surtout, plus on vieillit, plus on y pense."

"Je peux vous dire, d’après les examens que j’ai faits sur ma colonne vertébrale, que le bas ne présente pas très bien. Je sais que cela fait partie de la course, que cela peut faire partie du sport, mais ce sont aussi des dommages supplémentaires causés par les voitures que nous avons eues ces dernières années."

"Et désormais, si nous continuons à trouver acceptable de rouler là-dessus, vous allez en souffrir beaucoup plus. Et les gens peuvent dire qu’il y a des sports bien pires quant aux dommages causés à certaines parties du corps, c’est certain, mais c’est bien pour cela que je ne les pratique pas !"