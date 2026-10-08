Piastri reconnait que McLaren F1 n’est ’pas assez compétitive’ récemment

McLaren F1 manque de performance depuis plusieurs courses, et notamment malgré l’arrivée d’un gros package d’évolutions à Bakou. En marge du Grand Prix de Singapour, Oscar Piastri admet que c’est un des gros problèmes de l’équipe, même s’il y a aussi eu des erreurs d’exécution en Malaisie, à commencer par un choix de pneus raté au départ sur une piste humide.

Interrogé sur ce qui pourrait améliorer le week-end de McLaren à Singapour, il explique qu’il faut à la fois de la performance et de la réussite dans les décisions, tout en rappelant que le format Sprint va être un défi supplémentaire à relever ce week-end.

"Exécuter et optimiser sont des parties importantes du travail. On n’a pas été assez compétitifs lors des derniers week-ends. En Malaisie, la sixième place était le mieux que l’on pouvait faire compte tenu de nos performances et certaines de nos décisions. J’espère qu’on pourra être plus compétitifs, c’est un circuit différent de la Malaisie ici donc j’espère qu’on sera de retour dans la bataille" indique Piastri.

"L’exécution sera difficile, je regardais les temps de l’an dernier, ça ne changeait pas trop entre les EL1 et les EL2. On n’aura peut-être pas les mêmes choses vu que c’est un circuit urbain. Mais avoir une seule séance d’essais libres sur un tel circuit rend les choses difficiles, on ne peut pas se préparer aussi bien et il faut être rapidement performant."

Interrogé sur le rôle de l’asphalte dans les performances décevantes de McLaren lors de la dernière course, Piastri n’est pas certain des conséquences de ces caractéristiques, mais reconnait que c’est une donnée qui compte.

"C’est toujours difficile à savoir. Avec la précédente génération, le fait que l’asphalte soit rude ou doux faisait une grosse différence. C’est un peu le cas encore mais ce n’est pas ce pourquoi nous sommes rapides ou non. On espère toutefois que ce sera mieux qu’en Malaisie."

"On était rapides en course, presque les voitures les plus rapides à un moment. C’est aligné avec le reste de l’année, si l’on arrive à mettre la voiture dans la bonne fenêtre, elle est très rapide. Mais on peine à y parvenir depuis quelques week-ends."

Le pilote australien estime que Red Bull a désormais atteint un niveau de compétitivité comparable à celui de Mercedes, suite à la victoire de Max Verstappen en Malaisie le week-end dernier, la première de l’écurie cette saison.

"Je pense que les évolutions apportées par Red Bull à Bakou ont eu un impact majeur ; c’est un Grand Prix qui est un peu passé inaperçu pour eux, compte tenu de leurs positions sur la grille et du problème moteur rencontré par Max."

"S’il était parti en tête à Bakou... il a mis George sous pression en fin de course, mais je pense qu’il aurait exercé cette pression tout au long de l’épreuve. Et puis, évidemment, en Malaisie, le duo voiture-pilote Red Bull était clairement le plus rapide."

"Je pense vraiment que nos concurrents progressent. Il y a une certaine alternance entre Ferrari et nous, mais Mercedes a toujours dominé le plateau. Je pense que Red Bull les a rejoints ces dernières semaines."