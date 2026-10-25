Hamilton ’ne sait pas’ pourquoi Ferrari régresse en qualifications

Lewis Hamilton espérait surement mieux que la cinquième place sur la grille de départ. Le pilote Ferrari a en effet dominé les EL3 du Grand Prix des Etats-Unis, et la Scuderia était en tête de la première journée d’essais. Mais comme souvent, les autres équipes ont bien plus progressé que l’équipe italienne, et Kimi Antonelli ainsi que les pilotes Red Bull se sont placés devant.

Interrogé sur cela, le Britannique admet qu’il ne sait pas exactement pourquoi Ferrari a perdu autant de terrain au moment du week-end qui comptait le plus, d’autant qu’il se sentait plutôt à l’aise au volant de sa SF-26.

"Je dois revoir les données. Les Q1, Q2 et Q3 étaient solides selon moi, je n’avais pas l’impression de perdre du rythme. La Q3 n’était pas parfaite en termes de grip mais le deuxième tour était plutôt positif" a noté Hamilton.

"J’ai fait des progrès et je me sentais plutôt à l’aise. Mais il y a quelque chose qui fait que les autres arrivent à extraire davantage. Je ne sais pas si ça vient des pneus ou si ça vient de notre mode de fonctionnement."

Le septuple champion du monde explique ce qu’il prévoit de faire pour réussir une bonne course, et même s’il admet que rien n’est encore fait, il pense qu’il y a des chances de réussir un bon résultat.

"Un bon départ, une bonne stratégie, une bonne utilisation des pneus, avec la manière dont on pilote et celle dont on règlera la voiture. Mais avec un bon équilibre, je pense qu’on peut se battre."