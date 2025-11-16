Héritage de Lauda : la guerre continue, une ’diffamation posthume’ dénoncée

Une bataille juridique acharnée autour de la succession de Niki Lauda a repris, l’avocat de la légende de la Formule 1 accusant sa veuve Birgit Lauda de nuire à son héritage.

Haig Asenbauer, ami proche et avocat de Lauda, s’est confié au journal Bild, déclarant qu’il ne pouvait plus rester silencieux face à ce qu’il qualifie de "diffamation posthume".

"Ma principale motivation est de rétablir la vérité sur des faits qui portent atteinte à l’honneur de Niki Lauda," a déclaré Asenbauer.

"Les allégations les plus absurdes circulent à propos de Niki Lauda, ce qu’il ne mérite en aucun cas."

"Comme Niki Lauda lui-même ne peut plus s’exprimer à ce sujet, il est de notre devoir de clarifier certaines choses."

Le triple champion du monde, décédé en 2019, a laissé derrière lui une succession soigneusement structurée et une fondation privée destinée à soutenir sa famille, notamment Birgit et leurs jumeaux, Mia et Max, ainsi que ses deux fils issus de son premier mariage avec Marlene Knaus.

Selon Bild, Birgit a engagé une action en justice un an après le décès de Lauda, contestant certains aspects des dispositions successorales et des prestations de retraite qui lui ont été attribuées. Les poursuites judiciaires, d’un montant total de 30 millions d’euros, affirment qu’elle a été traitée de manière injuste selon les termes de PSL, la Fondation privée Lauda.

Asenbauer a rejeté les allégations selon lesquelles Birgit ou les jumeaux auraient été lésés.

"En fait, Niki Lauda avait stipulé que Mia et Max devaient recevoir davantage des actifs de la fondation que tout autre membre de la famille," a-t-il déclaré, ajoutant que "PSL avait déjà distribué plus de 30 millions d’euros en espèces et en nature aux membres de la famille, dont la moitié à Birgit et ses enfants."

L’une des deux affaires judiciaires de Birgit, d’une valeur de 8,5 millions d’euros, a déjà été rejetée, mais elle a fait appel du verdict. Une deuxième affaire, d’une valeur de 22 millions d’euros, est toujours en cours.

"Ce que fait Birgit nuit gravement à ses propres enfants," a averti Asenbauer, soulignant que les fonds qu’elle conteste resteraient autrement dans la fondation pour leur avenir.