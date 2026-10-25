Haas F1 franchit à peine la Q1 à Austin, Ocon critique encore l’inconstance des pièces

Haas F1 a connu à nouveau une qualification difficile à Austin, avec un passage en Q2 pour une seule des voitures et un temps annulé qui a renvoyé Oliver Bearman en 16e position. Il sera donc juste devant Esteban Ocon au départ, et grâce aux pénalités, ils seront 15e et 16e sur la grille, mais avec un espoir réduit de marquer des points au Grand Prix des Etats-Unis.

Le pilote britannique ne cache pas qu’il est très déçu de son dépassement des limites de piste en fin de Q2, alors qu’il estimait avoir fait un très bon tour. Il raconte comment il a été surpris de voit cette annulation de chrono.

"J’ai eu l’impression d’avoir fait du bon travail pour sortir de la Q1, car la voiture ne se comportait pas tout à fait comme je le voulais. En Q2, les choses se sont un peu mieux goupillées et mon dernier tour a été très bon, mais malheureusement, il a été annulé pour dépassement des limites de piste" a déclaré Bearman.

"Je pensais être à la limite au virage 11, mais il semble que j’étais juste un tout petit peu au-delà. C’est tellement difficile pourtant, car avec l’angle de caméra que j’ai vu, avec l’éblouissement du soleil et tout le reste, on a l’impression de jouer à des millimètres près, et on ne peut pas dire quand on est près de la ligne."

"Je dois tout donner, surtout en Q2, mais c’est dommage car je n’avais pas eu de problèmes de limites de piste de tout le week-end. Je suis un peu déçu de moi-même, mais je sais que nous repartirons au combat demain."

Esteban Ocon déplore de nouveau un problème d’inconstance selon les pièces utilisées. Alors qu’il subit les critiques de son patron Ayao Komatsu récemment, le Français déplore ce problème qui est la responsabilité de cette élimination selon lui.

"Je pense qu’il y a du positif dans le fait que nous nous sommes un peu améliorés sur nos problématiques. Les caractéristiques fondamentales de la voiture restent les mêmes, malheureusement, et nous luttons toujours contre l’inconstance des pièces" regrette Ocon.

"On remarque généralement que lorsque nous luttons contre ces problèmes, ce n’est pas suffisant pour sortir de la Q1. Cela faisait un moment que c’était arrivé, donc c’est dommage que cela se produise ici. C’était un bon tour, aussi rapide que ce que pouvait faire la voiture."

"C’est demain que les points pourront se jouer, mais ce sera plus difficile de pousser la voiture et de la mettre à la limite. L’objectif est de faire une bonne course, on va être opportuniste, saisir notre chance et rentrer dans les points sera l’objectif."